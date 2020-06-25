İbrahim Kalın'dan Libya resti: Türkiye'siz bir plan yapılamaz, gereken cevabı alırlar
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İbrahim Kalın'dan Libya resti: Türkiye'siz bir plan yapılamaz, gereken cevabı alırlar

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, katıldığı bir televizyon programında Libya ile varılan mutabakat hakkında konuştu. Bölgede Türkiye'siz bir planın yapılamayacağını belirten Kalın, "Kimse Türkiyesiz bir oyun asla oynayamaz. Gereken cevabı da alırlar" ifadelerini kullandı.

İbrahim Kalın'dan Libya resti: Türkiye'siz bir plan yapılamaz, gereken cevabı alırlar
25.06.2020 17:52 | Son Güncelleme: 25.06.2020 18:03

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, CNN Türk canlı yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Libya ile varılan mutabakat hakkında konuşan Kalın, "Hafter Sirte ve Cufra'dan çekilmeli. Ateşkes için aktörler 2015 anlaşmasına dönmeli. Rusya şu an hafter'i destekliyor. Biz bu görüş ayrılığımız onlara iletmeye devam edeceğiz. ABD başta Hafter'e destek verdi, Hafter Rusya'ya yakınlaşınca vazgeçtiler araya mesafe koydular. ABD belirleyici rol oynamaktan çekiniyor" dedi.

"TÜRKİYE'SİZ BİR PLAN KURAMAZSINIZ"

Bölgede ateşkesle ilgili tüm ülkelere temas halinde olunduğunu belirten İbrahim Kalın, "Türkiye'yi dışarıda bırakmaya çalışanlar şunu görmeliler Türkiye'siz bir plan kuramazsınız. Kimse Türkiyesiz bir oyun asla oynayamaz. Gereken cevabı da alırlar" ifadelerini kullandı.

Kalın'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

JOHN BOLTON'IN KİTABI

ABD yönetimi de Bolton'a karşı tepkili. Hezeyanlarla dolu bir kitap. Kitaptaki ifadeler baştan sona hezeyan. kitapta özellikle Cumhurbaşkanımız ile ilgili bir bölüm alçakça ve kendi siyasi fantazilerini yansıtmış. Bir bölümde Kürtleri, İsrail'i sevmediği, radikal islamcı olduğunu söylüyor. Bolton'ın savaş çığırtkanlığı yapan yaklaşımlarının ne tür sonuçlar doğurduğunu gördük, sonrasında da Trump onu görevden aldı. Onun Türkiye analizi kendisinin uydurduğu yalanlardan ibaret. Hiçbir zaman dürüst ve cesur şekilde bize bunları söylemedi. Bolton ideolojik hezeyanlarını görüyoruz. Değer verilip ciddiye alınacak bir kitap değil.

IRAK'IN KUZEYİNDEKİ OPERASYONLAR

Sürdürülebilir bir kalkınma modeli inşa edilemedi. Bölgede mezhep kavgaları kışkırtılmaya çalışılıyor. Bu yapının değişmesi ve dönüşmesi gerekiyor.

Bölgeden Türkiye'ye yönelik tehdit halen var. Operasyonlarımız devam edecek. Oradaki mevkidaşlarımızla da her zaman iletişim halindeyiz. Çok yönlü ilişki ağını yürütmeye devam ediyoruz.

Biz o bölgenin ülkemize karşı bir saldırı alanı olarak kullanılmasına müsaade etmeyeceğimizi her zaman ifade ettik. Terörü yerinde bertaraf etme stratejisini kararlı bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz.

"KORONAVİRÜS SALGININDA TEHLİKE HALA BİTMEDİ"

Vaka sayılarını görüyoruz. Rehavete kapılmayalım. Maske ve mesafeye dikkat edelim. Bu rakam yine de dünyadaki trendlerine bakıldığında yönetilebilir durumda. Koronavirüsle mücadelede en başarılı ülkelerden biri olduk. Tehlike hala var, salgın bitmiş değil.

Güncel Manşet

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