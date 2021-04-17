İbrahim Kalın'dan Erkan Oğur'a tepki: Birlikte susacaktık

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın bestelediği türkünün kaydında kopuz çaldığı için eleştirilen Erkan Oğur'a İbrahim Kalın da sitem etti. Sosyal medyadan açıklama yapan Kalın, "Birlikte susmaya karar vermiştik. Sözlerine üzüldüm" tepkisini gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, türküsünün düzenlemesini yapmasının ardından gelen eleştirilere "Hatam olabilir" diye yanıt veren müzisyen Erkan Oğur'la ilgili olarak açıklama yaptı. "HERKES NASİBİNDE NE VARSA ONU ALDI" İbrahim Kalın 'Sözü Yormadan' başlıklı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "İlk iki gün Erkan Oğur Bey'i üzmelerine çok üzüldüm. Kendisini arayıp konuştum. 'Bu pervasızca saldırılar sizi sakın mahzun etmesin' dedim. Birlikte susmaya karar verdik. Fakat üçüncü gün -belki yanlış hatırlayarak- söylediği şeylere şaşırdım ve üzüldüm. Keşke zorba saldırıların karanlık gölgesi, kendi irademiz ve muhabbetle paylaştığımız bu güzelliğin üzerine düşmeseydi. Canı sağ olsun. Herkes nasibinde ne varsa onu aldı."