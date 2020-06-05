İbrahim Çelikkol kimdir? İbrahim Çelikkol kaç yaşında ve nereli? İbrahim Çelikkol ne iş yapıyor? İbrahim Çelikkol hayatı ve biyografisi!
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İbrahim Çelikkol kimdir? İbrahim Çelikkol kaç yaşında ve nereli? İbrahim Çelikkol ne iş yapıyor? İbrahim Çelikkol hayatı ve biyografisi!

Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol zaman zaman gündem oluyor ve merak ediliyor. Ünlü oyuncu hakkında merak edilenleri sizler için kaleme aldık. İbrahim Çelikkol kimdir? İbrahim Çelikkol kaç yaşında ve nereli? İbrahim Çelikkol ne iş yapıyor? İbrahim Çelikkol hayatı ve biyografisi!

İbrahim Çelikkol kimdir? İbrahim Çelikkol kaç yaşında ve nereli? İbrahim Çelikkol ne iş yapıyor? İbrahim Çelikkol hayatı ve biyografisi!
05.06.2020 15:03 | Son Güncelleme: 05.06.2020 15:06

Oynadığı dizi ve filmler ile sık sık gündeme gele ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol başarılı yapımlara imza atmaya devam ediyor. Fetih 1453 filminde oynadığı rolle gönüllerde büyük taht kuran ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol hakkında merak edilenleri sizler için kaleme aldık. İbrahim Çelikkol'un hayatı ve biyografisi haberimizde.

İBRAHİM ÇELİKKOL KİMDİR?

İbrahim Çelikkol, 14 Şubat 1982, İzmit, Kocaeli, Türk dizi ve sinema oyuncusu, eski model.

Anne tarafı Selanik göçmeni, baba tarafı ise Arap kökenlidir.Oyunculuğa başlamadan önce profesyonel modellik yaptı. Basketbolla ilgilenen Çelikkol ligde oynadı, genç millî oldu. Basketi bıraktıktan sonra oyunculuk konusunda eğitim alan Çelikkol'un Osman Sınav'la tanışması hayatında dönüm noktası oldu.

İbrahim Çelikkol kimdir? İbrahim Çelikkol kaç yaşında ve nereli? İbrahim Çelikkol ne iş yapıyor? İbrahim Çelikkol hayatı ve biyografisi!
İBRAHİM ÇELİKKOL

Osman Sınav'ın çektiği Pars: Narkoterör filminde 'başkomiser Şamil Baturay' rolünün verilmesi le oyunculuk hayatına adım attı. Daha sonra M.A.T., Karadağlar ve Keskin Bıçak gibi televizyon dizilerinde boy gösterdi. 2011 yılında başlayan ve 24 Eylül 2012 de Final yapan İffet adlı dizide başrolde Cemil karakterini canlandırmıştır.

16 Şubat 2012'de gösterime giren büyük bütçeli sinema filmi Fetih 1453'te Ulubatlı Hasan karakterini canlandırmıştır. 2013 2014 yılları arasında Merhamet dizisinde fırat kazan ı canlandırdı.2014'te ekranda rol almaya başlayan Reaksiyon dizisinde bordo bereli Yüzbaşı Oğuz Ayaz karakterini ve 2016'da başlayan kördüğüm dizisinde Ali Nejat karakterini canlandırmıştır.

25.05.2017 tarihinde Mihre Mutlu ile evlenmiştir.

Filmografisi

2008 Pars: Narkoterör Şamil Baturay Dizi

2009 M.A.T. Sinan Atalay Dizi

2010 Keskin Bıçak Mithat Dizi

2010 2011 Karadağlar Gül Ali Karadağ Dizi

2012 Fetih 1453 Ulubatlı Hasan Film

2011-2012 İffet Cemil Özdemir Dizi

2013-2014 Merhamet Fırat Kazan Dizi

2014 Sadece Sen Ali Film

2014 Reaksiyon Oğuz Dizi

2016 Seddülbahir 32 Saat Mehmet Çavuş Dizi

2016 Kördüğüm Ali Nejat Karasu Dizi

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