İbrahim Çapak kimdir? İbrahim Çapak kaç yaşında ve nereli? İbrahim Çapak hangi görevleri yaptı? İbrahim Çapak hayatı ve biyografisi!
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İbrahim Çapak kimdir? İbrahim Çapak kaç yaşında ve nereli? İbrahim Çapak hangi görevleri yaptı? İbrahim Çapak hayatı ve biyografisi!

Bingöl Üniversitesi Rektörlüğüne tekrardan İbrahim Çapak atandı. Rektör İbrahim Çapak hakkında merak edilenler ve hayatı haberimizde. İbrahim Çapak kimdir? İbrahim Çapak kaç yaşında ve nereli? İbrahim Çapak hangi görevleri yaptı? İbrahim Çapak hayatı ve biyografisi!

İbrahim Çapak kimdir? İbrahim Çapak kaç yaşında ve nereli? İbrahim Çapak hangi görevleri yaptı? İbrahim Çapak hayatı ve biyografisi!
24.06.2020 10:28 | Son Güncelleme: 24.06.2020 10:56

Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesi ile birçok üniversiteye yeni rektör atanırken Bingöl Üniversitesi mevcut rektörü tekrardan görevine atanı. Rektör İbrahim Çapak hakkında merak edilenler ve biyografisi haberimizde.

İBRAHİM ÇAPAK KİMDİR?

1971'de Bingöl'de doğan İbrahim ÇAPAK, İlkokul ve ortaokulu ve liseyi burada tamamladı. Bingöl İmam Hatip Lisesinden 1989 tarihinde mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesine başladı.1994 yılında adı geçen Fakülteden mezun oldu. 1997 yılında Sakarya Üniversitesinde Araştırma Görevlisi oldu. 1997 yılında Marmara Üniversitesinde Yüksek lisansını, 2003'te Ankara Üniversitesi'nde Gazali'nin Mantık Anlayışı isimli tezi ile doktorasını tamamladı. Sakarya Üniversitesinde 2006 yılında doçent, 2012 yılda da Profesör oldu. Çalıştığı Fakültede Bölüm Başkan Yardımcılığı, Anabilim Dalı Başkanlığı, Dekan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.2013 Ağustos ayında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde öğretim üyesi olarak göreve başladı ve Mantık Anabilim Dalı Başkanlığı yaptı. 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle Kıbrıs Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı olarak görevlendirildi. Halen Kıbrıs Yakın Doğu İlahiyat Fakültesi Dekanlığı ve Kıbrıs İslam Tetkikleri Merkezi Müdürü olarak görev yapmaktadır. Başta yazmalar başkanlığı olmak üzere birçok bilimsel kuruluşta yayın kurulu üyeliği yapmakta olan ÇAPAK Arapça ve İngilizce bilmektedir. Çapak'ın Türkçe ve yabancı dillerde birçok yayını olup, bunlardan bazıları aşağıda yer almaktadır.

İbrahim Çapak kimdir? İbrahim Çapak kaç yaşında ve nereli? İbrahim Çapak hangi görevleri yaptı? İbrahim Çapak hayatı ve biyografisi!
İBRAHİM ÇAPAK KİMDİR?

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umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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