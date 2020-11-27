İbrahim Büyükak kimdir? İbrahim Büyükak koronavirüs mü oldu? İbrahim Büyükak hayatı ve biyografisi!

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen İbrahim Büyükak, vatandaşların merak konusu oldu. İbrahim Büyükak koronavirüs mü oldu? İşte İbrahim Büyükak hakkında merak edilenler. İbrahim Büyükak hayatı ve biyografisi. İbrahim Büyükak kimdir?

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İBRAHİM BÜYÜKAK KİMDİR?

Doğum tarihi: 20 Ağustos 1983

Kaç yaşında: 37yaşında

Nereli: İstanbul

Eşi: Nurdan Beşen (e. 2018)

Eğitim: Bursa Uludağ Üniversitesi

İbrahim Büyükak (d. 20 Ağustos 1983, İstanbul), Türk oyuncu ve yazar. Uludağ Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun oldu. BKM Mutfak ekibine katılan son üyelerden biridir. Mayıs 2013'te 3+1 adlı TV programıyla Eser Yenenler ve Oğuzhan Koç ile bir gece şovuna başladılar. Acun Ilıcalı'nın programı satın alması üzerine program 5 Ekim 2013'te 3 Adam adıyla devam etti. Ayrıca Tv8'de yayınlanan Bana Baba Dedi dizisinde Cüneyt karakterini canlandırmıştır. 2020'de 3 Adam'ın dağılması ile kendi başına projeler üretmeye başlamıştır.

İBRAHİM BÜYÜKAK KORONAVİRÜS MÜ OLDU?

Koronavirüs testi pozitif çıkan oyuncu İbrahim Büyükak, konuyla ilgili açıklama yaptı. Büyükak, "Arkadaşlar haberler maalesef doğru. Covid-19 testim pozitif çıktı. Çok şükür durumum iyi. Merak eden, soran herkese çok teşekkür ederim. Siz de kendinize iyi bakın. Bütün hastalarımıza acil şifalar diliyorum" dedi