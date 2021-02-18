İbrahim Başaran - Uyuyamam sözleri | İbrahim Başaran kimdir?
Başarılı sanatçı Oğuzhan Koç'un prodüktörlüğünde ortaya çıkan şarkı kısa sürede Youtube Trendlerdeki yerini aldı. Zeynep Bastık'ın kurduğu Açık Koltuk platformunda keşfedilen İbrahim Başaran kimdir? İbrahim Başaran - Uyuyamam sözleri haberimizde...
Başarılı şarkıcı ve oyuncu Oğuzhan Koç'un prodüktörlüğünde ortaya çıkarılan İbrahim Başaran'ın Uyuyamam adlı şarkısı kısa sürede büyük beğeni topladı. İbrahim Başaran - Uyuyamam sözleri...
İBRAHİM BAŞARAN UYUYAMAM SÖZLERİ
Sokaktan bulmuş, eskiyip solmuş
Bir aşk değil bu, gönlümü vurdu
Aynaya bakmış, görünce şaşmış
Bir halim var, çok seven anlar
***
Bir bilene sor dediler bakalım
Anlaşılan bir çıkış yok hadi yanalım
***
Bu sözden asla dönülmez
Uzaktan bakma görülmez yar
Yamacıma gel bence
Olurda sen de seversen
Bir bakıp bir de gülersen yar
Uyuyamam günlerce
- Söz&Müzik: İbrahim Başaran
- Prodüktör: Oğuzhan Koç
- Aranje: Çağrı Telkıvıran
- Perküsyon: Fatih Savaş
- Bass Gitar: Atakan Arslan
- Davul: Cenk Saraç
- Klavye: Adnan Telkıvıran
- Gitar: Doğukan Aydın
- Saksafon/Klarnet: Osman Kaya
- Trompet: Atakan Gözetlik
- Trombon: Güneş Karaduman
- Back Vocal: Özlem Başar
- Back Vocal: Özgün Uğur
- Kayıt-Mix: Akın Erdem Kadız