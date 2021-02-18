İbrahim Başaran - Uyuyamam sözleri | İbrahim Başaran kimdir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İbrahim Başaran - Uyuyamam sözleri | İbrahim Başaran kimdir?

18.02.2021 17:11 | Son Güncelleme: 18.02.2021 17:15
İbrahim Başaran - Uyuyamam sözleri | İbrahim Başaran kimdir?

Başarılı sanatçı Oğuzhan Koç'un prodüktörlüğünde ortaya çıkan şarkı kısa sürede Youtube Trendlerdeki yerini aldı. Zeynep Bastık'ın kurduğu Açık Koltuk platformunda keşfedilen İbrahim Başaran kimdir? İbrahim Başaran - Uyuyamam sözleri haberimizde...

Başarılı şarkıcı ve oyuncu Oğuzhan Koç'un prodüktörlüğünde ortaya çıkarılan İbrahim Başaran'ın Uyuyamam adlı şarkısı kısa sürede büyük beğeni topladı. İbrahim Başaran - Uyuyamam sözleri...

İBRAHİM BAŞARAN UYUYAMAM SÖZLERİ

Sokaktan bulmuş, eskiyip solmuş

Bir aşk değil bu, gönlümü vurdu

Aynaya bakmış, görünce şaşmış

Bir halim var, çok seven anlar

***

Bir bilene sor dediler bakalım

Anlaşılan bir çıkış yok hadi yanalım

***

Bu sözden asla dönülmez

Uzaktan bakma görülmez yar

Yamacıma gel bence

Olurda sen de seversen

Bir bakıp bir de gülersen yar

Uyuyamam günlerce

İbrahim Başaran - Uyuyamam sözleri | İbrahim Başaran kimdir?
  • Söz&Müzik: İbrahim Başaran
  • Prodüktör: Oğuzhan Koç
  • Aranje: Çağrı Telkıvıran
  • Perküsyon: Fatih Savaş
  • Bass Gitar: Atakan Arslan
  • Davul: Cenk Saraç
  • Klavye: Adnan Telkıvıran
  • Gitar: Doğukan Aydın
  • Saksafon/Klarnet: Osman Kaya
  • Trompet: Atakan Gözetlik
  • Trombon: Güneş Karaduman
  • Back Vocal: Özlem Başar
  • Back Vocal: Özgün Uğur
  • Kayıt-Mix: Akın Erdem Kadız
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Ömer Çelik Özlem Zengin Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Buse Varol Cem Yılmaz Prens Harry
Spor Cenk Tosun Erol Bulut Ünal Karaman Abdullah Avcı Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kar Pkk Mart Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İbrahim Başaran - Uyuyamam sözleri | İbrahim Başaran kimdir?
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.2.2021 17:15:24. #1.14#
title