İbrahim Başaran - Uyuyamam sözleri | İbrahim Başaran kimdir?

Başarılı şarkıcı ve oyuncu Oğuzhan Koç'un prodüktörlüğünde ortaya çıkarılan İbrahim Başaran'ın Uyuyamam adlı şarkısı kısa sürede büyük beğeni topladı. İbrahim Başaran - Uyuyamam sözleri...

İBRAHİM BAŞARAN UYUYAMAM SÖZLERİ

Sokaktan bulmuş, eskiyip solmuş

Bir aşk değil bu, gönlümü vurdu

Aynaya bakmış, görünce şaşmış

Bir halim var, çok seven anlar

***

Bir bilene sor dediler bakalım

Anlaşılan bir çıkış yok hadi yanalım

***

Bu sözden asla dönülmez

Uzaktan bakma görülmez yar

Yamacıma gel bence

Olurda sen de seversen

Bir bakıp bir de gülersen yar

Uyuyamam günlerce