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İbradı Halk Kütüphanesi'ndeki etkinlikler ilgi görüyor

AA / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel
İbradı Halk Kütüphanesi'ndeki etkinlikler ilgi görüyor

İbradı'daki İlçe Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen etkinliklerine yoğun katılım gösteriliyor.

İbradı'daki İlçe Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen etkinliklerine yoğun katılım gösteriliyor.

Belediye iş birliğiyle kadınlara yönelik gerçekleştirilen Örgü Atölyesi ve AKAY (Ailelere Kütüphaneleri Anlatma ve Yaşatma) Projesi en çok ilgi gören etkinliklerin başında geldi. Kütüphanede ayrıca Matematik, tarih, sosyal bilgiler atölyesi, dama, kilitli kelimeler, minyatür kale penaltı oyunu, zeka oyunları ve resim atölyelerinde çocuk kullanıcılar hem öğrendiler, hem de keyif aldılar.

Kütüphane Sorumlusu Oğuz Kuru, "Etkinliklerimiz projelerimiz artarak devam ediyor. İbradı'da artık kütüphaneyi bilmeyen kalmadı. Hepimiz biliyoruz ki İbradı'nın eski adı Aydınkent. Aydınkent'e yakışır bir şekilde kitaba ve kütüphaneye verilen destekler için çok teşekkür ediyorum. İnşallah en kısa zamanda da girişimlerimizle kütüphanemize 2 yeni atölye kazandırılacak. Bu atölyelerde vatandaşlarımız kitap okumanın yanında farklı aktiviteleri de gerçekleştirecek." dedi.

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AA / Mustafa Hatipoğlu - Son Dakika Haberleri

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