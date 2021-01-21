İbo Show'un 10. bölüm fragmanı yayınlandı! 15 yıldır İbrahim Tatlıses ile küs olan Ebru Yaşar programa geliyor
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İbo Show'un 10. bölüm fragmanı yayınlandı! 15 yıldır İbrahim Tatlıses ile küs olan Ebru Yaşar programa geliyor

21.01.2021 14:34 | Son Güncelleme: 21.01.2021 14:48

İbo Show'un bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümünün konukları Ebru Yaşar, Selçuk Balcı, Resul Dindar ve Çetin Altay olacak. İbrahim Tatlıses ile yıllardır küs olan Ebru Yaşar, barışmalarının ardından programda duygusal anlar yaşıyor.

9 yıl aradan sonra ekranlara hızlı bir dönüş yapan İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show, 23 Ocak akşamı 10. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Programda en dikkat çeken konuk ise İbrahim Tatlıses ile yıllardır küs olan Ebru Yaşar oldu.

"HAYATIMIN EN HEYECANLI GECESİNİ YAŞIYORUM"

15 yıl sonra Tatlıses ile küslüklerini noktalayan Yaşar, "Hayatımın en heyecanlı gecesini yaşıyorum. Belki seni 15 yıldan sonra ilk kez göreceğim ondan oldu" diyor.

İbo Show'un 10. bölüm fragmanı yayınlandı! 15 yıldır ,İbrahim Tatlıses ile küs olan Ebru Yaşar programa geliyor

"SEVGİ VE SAYGIM İLK GÜN GİBİ"

Yıllar önce yaptığı bir açıklamada "İbrahim Tatlıses ile nede küstüğümüzü ben de bilmiyorum" diyen Ebru Yaşar, Instagram hesabından Tatlıses ile bir videosunu da yayınladı. Yaşar, paylaşımına "Patron. Yıllar sonra seni görmek İbo Show'da buluşmak... Sevgim, saygım, heyecanım ilk gün gibi. Program montajımızı yaparken bir kare daha ekledik hatıralarımıza iyi ki varsın" notunu düştü.

İbo Show'un 10. bölüm fragmanı yayınlandı! 15 yıldır ,İbrahim Tatlıses ile küs olan Ebru Yaşar programa geliyor
İbo Show'un 10. bölüm fragmanı yayınlandı! 15 yıldır ,İbrahim Tatlıses ile küs olan Ebru Yaşar programa geliyor
İbo Show'un 10. bölüm fragmanı yayınlandı! 15 yıldır ,İbrahim Tatlıses ile küs olan Ebru Yaşar programa geliyor
İbo Show'un 10. bölüm fragmanı yayınlandı! 15 yıldır İbrahim Tatlıses ile küs olan Ebru Yaşar programa geliyor
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