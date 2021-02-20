İbo Show konuğu Latif Doğan kimdir, kaç yaşında? Latif Doğan aslen nereli? Latif Doğan evli mi, eşi kim? Latif Doğan şarkıları ve albümleri!

Türküleriyle sevilen Latif Doğan bu akşam İbo Show'un konuğu olacak! Peki, İbo Show konuğu Latif Doğan kimdir, kaç yaşında? Latif Doğan aslen nereli? Latif Doğan evli mi, eşi kim? Latif Doğan şarkıları ve albümleri!

Küstüm şarkısıyla ve onlarca türküsüyle milyonların sevgilisi Latif Doğan bu akşam Star TV'de İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show'a konuk oluyor. Latif Doğan hakkında merak edilen İbo Show konuğu Latif Doğan kimdir? Latif Doğan kaç yaşında? Latif Doğan aslen nereli? Latif Doğan evli mi, eşi kim? ve daha bir sürü sorunun cevabını burada bulabilirsiniz! İşte Latif Doğan hayatı, şarkıları ve albümleri!

LATİF DOĞAN KİMDİR?

Latif Doğan, 29 Nisan 1967 yılında Adıyaman'ın Besni ilçesinde doğdu. Türk şarkıcı ve şarkı yazarı Latif Doğan, 53 yaşındadır.Babasını erken yaşta kaybetti ve kardeşlerine bakabilmek için erken yaşta iş hayatına atıldı. Dokumacılık, taksicilik, pazarlamacılık, araba tamirciliği gibi birçok işte çalıştı. Latif Doğan, müziğe 11 yaşında bir düğünde darbuka çalarak başlamıştır.

Latif Doğan'ın eşinin ismi Emine Doğan Abbasoğludur.

Kazandığı parayla memleketinde bir radyo istasyonu ve bir kaset dükkanı açmıştır. Adının duyulması ile bölgesel televizyonlara konuk sanatçı olarak çağrılmaya başladıktan sonra katıldığı programlar sayesinde zamanla meşhur olmuştur. Latif Doğan, 1995-1998 yılları arasında dört yıl boyunca bir şov programı yapmıştır. 2000 yılında ilk kaseti Oyun Havası ve daha sonra da Kurtulayım Gitsin albümlerini piyasaya çıkardı ve bu albümlerden sonra nam kazandı.

Latif Doğan, asıl çıkışını 2003 yılında çıkardığı Küstüm adlı albümü ile yakalamıştır. Sonra bu şarkının adıyla Küstüm Şov'u yapmaya başlamıştır.

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