İbo Show konuğu: Kahtalı Miçe kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

Asıl adı Mustafa Aslan olan Kahtalı Mıçı, 1953 yılında Adıyaman'ın Kahta ilçesinde doğmuştur. İbo Show konuğu: Kahtalı Miçe kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Kahtalı Miçe hayatı ve biyografisi nedir?

Asıl adı Mustafa Aslan olan Kahtalı Mıçı, 1953 yılında Adıyaman'ın Kahta ilçesinde doğmuştur. Kahtalı Mıçı, 1975 yılında Hülya hanım ile evlendi. 4 çocuğu vardır. İbo Show konuğu: Kahtalı Miçe kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Kahtalı Miçe hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimzide...

İBO SHOW KONUĞU: KAHTALI MİÇE KİMDİR?

Asıl adı Mustafa Aslan olan Kahtalı Mıçı, 1953 yılında Adıyaman'ın Kahta ilçesinde doğmuştur.

Mıçı, Mustafa'nın kısaltılmışıdır. 2 kız bir erkek kardeşi vardır. İlkokulu Kahta Kubilay İlkokulunda okudu. Çocukluğunda çokça pamuk tarlasında çalışmaya gitti. Bu sebeple ilkokulu 9 senede bitirebildi. Ortaokul diplomasını ise daha sonra dışardan imtihanlara girerek aldı. 17 Yaşından itibaren Kahta'da yerel türkücülük yaptı. Düğün ve konserlerde türküler söyledi. Okulunu bitirdikten sonra Beden Terbiyesi İl Müdürlüğünde işe başladı. 79 yılında bir düğünde söylediği Kürtçe şarkı nedeniyle Beden Terbiyesi İl Müdürlüğündeki işinden oldu. Ardından tutuklanarak bir süre cezaevinde kaldı. 1980 döneminde tekrar tutuklandı.

Sırrı Süreyya Önder'in "Beynelmilel" filminde oynadı. 1989 ile 1990 yıllarında Gaziantep'de yaşayan Kahtalı Mıçı, 1991 yılında İstanbul'a göç etmiş ve bir süre İstanbul'da yaşadıktan sonra Şanlıurfa'ya yerleşti, hala orada yaşamaktadır. Yıllarca Nuri Sesigüzel, Ahmet sezgin, Sami Kasap, Mahsuni Şerif gibi sanatçıların eserlerini seslendirmiştir.

Kahtalı Mıçı, 1975 yılında Hülya hanım ile evlendi. 4 çocuğu vardır.