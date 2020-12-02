İbo Show konuğu Arif Susam kimdir? Arif Susam kaç yaşında, nereli?
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İbo Show konuğu Arif Susam kimdir? Arif Susam kaç yaşında, nereli?

02.12.2020 16:36 | Son Güncelleme: 02.12.2020 16:40
İbo Show konuğu Arif Susam kimdir? Arif Susam kaç yaşında, nereli?

Türk sanat dünyasının duayen isimlerinden biri olan ve ömrü müzikle geçen büyük sanatçı Arif Susam'ın hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Romantik şarkıların üstadı Arif Susam hakkında merak edilenler haberimizde. Arif Susam kimdir? Arif Susam kaç yaşında ve nereli? Arif Susam'ın albümleri neler? Arif Susam hayatı ve biyografisi!

Bestelediği ve seslendirdiği şarkılar ile 70'li yıllardan günümüze kadar damga vuran eserler meydana getirmiş olan büyük duayen sanatçı Arif Susam her zaman şarkılarıyla bizleri mest ediyor. Büyük usta Arif Susam hakkında herkesin merak ettiklerini ve hayat hikayesini haberimizde ele aldık.

ARİF SUSAM KİMDİR?

Arif Susam (d. 1956, Elazığ), Türk taverna müziği şarkıcısıdır. Ayrıca orkestra şefliği de yapmıştır. 8 yıl klasik batı müziği eğitimi almıştır. Bir ekol yarattığını düşünenler bulunur. Albümlerinin neredeyse tamamı canlı kayıttır ve canlı performans atmosferini yansıtır. Şarkılarının arasında konuşması ile ünlüdür. Emirgan Köşem Restaurant'ta 14 yıl aralıksız sahne almıştır.

İbo Show konuğu Arif Susam kimdir? Arif Susam kaç yaşında, nereli?

İstanbul Konservatuvarı Klasik Batı müziği eğitimi almıştır. Askerliğini Yeniköy Orduevi'nde orkestra şefi olarak yapmıştır. 1982 yılında Tarabya'da sahne almaya başlamıştır. 1984'te ilk albümü olan Efsane Aşk'ı çıkarmıştır. Ayrıca Cengiz Kurtoğlu'yla birlikte Şahin Özer plakçılığın ilk sanatçılarındandır. 1986 yılında çıkarmış olduğu Tavernada Yıldönümü adlı kaseti Türkiye'de 1,5 milyonun üzerinde bir satışa ulaşmıştır. O yıllara Arif Susam'ın altın yılları denilebilir.

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Arif Susam Emirgan Köşem Bistro'da aralıksız 14 yıl sahne almıştır. 5 yıl kadar Kumkapı Kordon Restaurant'ta sahne almıştır. Şimdi de her cumartesi günleri Mercan Restaurant'ta sahne almaktadır.

ARİF SUSAM ALBÜMLERİ

Efsane Aşk (1984)

Kara Kara (1985)

Tavernada Yıldönümü (1986)

Kararsız Gönlüm (1987, 2002'de yeniden basıldı)

Kader Utansın (1988)

En Büyük Cimbom - Şampiyonluk Gecemiz (Cengiz Kurtoğlu ve Mehmet Yüktaşır'la birlikte) (1988)

O Kadın İçin (1988, 2002'de yeniden basıldı)

Hasreti Kutluyorum (1989, 2002'de yeniden basıldı)

Salimin Tavernasında Krallar El Ele (1989)

Evliler De Sevebilir - Hasret Olmasın (1990)

Beni Düşün (1991)

Sevenler İçin (1992)

Boncuk Gözlüm (1993)

Unutulmuyor (1994)

İşte Yeniden - Çılgınım (1996)

Sakın Unutma (1998)

Aşkımız Bitmesin (1999)

Ölümsüz Sevdim (2011)

İbo Show konuğu Arif Susam kimdir? Arif Susam kaç yaşında, nereli?

ARİF SUSAM FİLMLERİ

Kader Utansın (1987)

Hatıram Olsun (1988)

Herşeyi Bitirdik (1990)

Benimi Buldun (1990)

Veda Gecesi (2000)

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