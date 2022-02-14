İbo Show'da Necati Şaşmaz rüzgarı! Hem şarkı söyledi hem yeni dizi müjdesi verdi

İbrahim Tatlıses'in sunduğu ve Star TV'de yayınlanan İbo Show'un son bölümüne Melek Mosso, Necati Şaşmaz, Yiğit Mahzuni, Hakan Taşıyan, oryantal Didem ve Şafak Sezer konuk oldu.

"YENİ DİZİ İÇİN ÇALIŞLAMALARIM OLUYOR"

Kurtlar Vadisi dizisindeki Polat Alemdar rolünden sonra ekranlardan uzaklaşan Necati Şaşmaz, İbo Show'da izleyici karşısına çıktı. Kurtlar Vadisi'nin ardından yeni bir dizi hazırlığında olduğunu söyleyen Şaşmaz, "Çalışmalarım oluyor, bir platformda sevenlerimle buluşmayı düşünüyorum. Senaryosunu ben yazıyorum" şeklinde konuştu.

TATLISES İLE DÜET YAPTI

Necati Şaşmaz, eğlenceli anların yaşandığı İbo Show'da İbrahim Tatlıses ile "Dağlar dağımdır benim" türküsünde düet yaptı.