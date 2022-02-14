İbo Show'da Necati Şaşmaz rüzgarı! Hem şarkı söyledi hem yeni dizi müjdesi verdi
Haberler.com, Ecem Altan - Magazin
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Kurtlar Vadisi dizisindeki Polat Alemdar rolüyle tanınan Necati Şaşmaz, İbrahim Tatlıses'in sunuculuğunu yaptığı İbo Show'a konuk oldu. Tatlıses ile düet yapan Şaşmaz, yeni dizi projesinden de bahsederken "Bir platformda sevenlerimle buluşmayı düşünüyorum. Senaryosunu ben yazıyorum" dedi.
İbrahim Tatlıses'in sunduğu ve Star TV'de yayınlanan İbo Show'un son bölümüne Melek Mosso, Necati Şaşmaz, Yiğit Mahzuni, Hakan Taşıyan, oryantal Didem ve Şafak Sezer konuk oldu.
"YENİ DİZİ İÇİN ÇALIŞLAMALARIM OLUYOR"
Kurtlar Vadisi dizisindeki Polat Alemdar rolünden sonra ekranlardan uzaklaşan Necati Şaşmaz, İbo Show'da izleyici karşısına çıktı. Kurtlar Vadisi'nin ardından yeni bir dizi hazırlığında olduğunu söyleyen Şaşmaz, "Çalışmalarım oluyor, bir platformda sevenlerimle buluşmayı düşünüyorum. Senaryosunu ben yazıyorum" şeklinde konuştu.
TATLISES İLE DÜET YAPTI
Necati Şaşmaz, eğlenceli anların yaşandığı İbo Show'da İbrahim Tatlıses ile "Dağlar dağımdır benim" türküsünde düet yaptı.