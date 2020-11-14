İbo Show'da İbrahim Tatlıses'le orkestra arasındaki gülümseten diyalog: 9 yıldır neden sustun

İbrahim Tatlıses, canlı yayında seneler sonra ilk şarkısını söyledi. Orkestra ekibi ünlü türkücüye takılarak, "Madem söyleyebiliyorsun 9 yıldır neden sustun" deyince ortaya keyifli anlar çıktı.

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses İbo Show programıyla ekranlara 9 yıl sonra geri döndü. İbo'nun orkestrasıyla diyaloğu ise herkesi güldü.

SENELER SONRA İLK

9 yıl önce silahlı saldırı sonrası ekranlara ara veren ünlü türkücü, seneler sonra canlı yayında ilk şarkısını söyledi. Tatlıses, çok sevilen şarkılarından birkaçını sevenleri için söyledi. Şarkının ardından izleyenlere dönerek "Güzel miydi?" diye soran İbrahim Tatlıses'e cevap ise kendi orkestrasından geldi.

"10 SENEDEN BERİ AÇ BIRAKTIN BİZİ, EVİ ARABAYI SATTIK"

Orkestranın "10 seneden beri aç bıraktın bizi, evi arabayı sattık. Madem okuyorsun, niye söylemiyorsun" diyerek söz aldığı tatlı isyana İbrahim Tatlıses de aynı güzellikte cevap verdi.