İBB zabıtası sahilde seyyar satıcının balonlarını patlattı
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İBB zabıtası sahilde seyyar satıcının balonlarını patlattı

İhlas Haber Ajansı / Deniz Zeybek - Haberler | 3. Sayfa

- İBB zabıtası sahilde seyyar satıcının balonlarını patlattı İBB Zabıta ekiplerinin Avcılar sahilinde balon satan bir seyyar satıcının balonlarını patlattığı iddia edildi.

- İBB zabıtası sahilde seyyar satıcının balonlarını patlattı

İSTANBUL - İBB Zabıta ekiplerinin Avcılar sahilinde balon satan bir seyyar satıcının balonlarını patlattığı iddia edildi. Sahildeki vatandaşların da tepki gösterdiği olayda zabıta ekipleri ile seyyar satıcı arasında gerginlik yaşandı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Avcılar Sahili'nde meydana geldi. Sahilde denetim yapan İBB Zabıta ekipleri, balon satıcısını engellemek istedi. İddiaya göre ekipler seyyar satıcının balonlarını alarak patlattı. Bunun üzerine seyyar satıcı ile zabıta ekipleri arasında gerginlik yaşandı. Sahildeki vatandaşlar da seyyar satıcıya destek vererek zabıta ekiplerine tepki gösterdi. Yaşanan tartışma kameralara yansıdı.

İBB zabıtası sahilde seyyar satıcının balonlarını patlattı
İBB zabıtası sahilde seyyar satıcının balonlarını patlattı
İBB zabıtası sahilde seyyar satıcının balonlarını patlattı
İBB zabıtası sahilde seyyar satıcının balonlarını patlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Deniz Zeybek

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