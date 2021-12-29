İBB'ye teftiş sonrası İmamoğlu'na bir destek de Fazıl Say'dan: İstanbul'u kazanmıştır, Türkiye'yi de kazanacaktır - Haberler Magazin
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İBB'ye teftiş sonrası İmamoğlu'na bir destek de Fazıl Say'dan: İstanbul'u kazanmıştır, Türkiye'yi de kazanacaktır

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Magazin

Piyanist Fazıl Say, İçişleri Bakanlığı'nın İBB'ye yönelik başlattığı özel teftiş sonrası Ekrem İmamoğlu'na destek açıklaması yaptı. Say, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Halkın çocuğudur. Çok zor şartlarda alnının akıyla İstanbul'u kazanmıştır. Yine zor şartlar olsa da; Türkiye'yi de kazanacaktır. Arkasındayız. Yanındayız. Güneşli günler göreceğiz" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı ; İBB ve şirketlerinde işbaşı yaptırılan personelden bazılarının terör örgütleriyle iltisaklı/irtibatlı olduğu ihbar, şikayet ve tespitler üzerine, konunun tüm yönleriyle soruşturulması için özel teftiş başlatıldığını duyurmuştu.

İMAMOĞLU'NA BİR DESTEK DE FAZIL SAY'DAN

İBB'ye yönelik özel teftiş muhalefetin büyük tepkisini çekerken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik destek mesajları da havada uçuştu. İmamoğlu'na destek veren isimlerden biri de ünlü piyanist Fazıl Say olurken, Twitter hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti.

"HALKIN ÇOCUĞUDUR, ARKASINDAYIZ"

Say, paylaşımında "Ekrem İmamoğlu'nu destekliyoruz. Halkın çocuğudur. Çok zor şartlarda alnının akıyla İstanbul'u kazanmıştır. Yine zor şartlar olsa da; Türkiye'yi de kazanacaktır. Arkasındayız. Yanındayız. Güneşli günler göreceğiz" ifadelerini kullandı.

İBB'ye teftiş sonrası İmamoğlu'na bir destek de Fazıl Say'dan: İstanbul'u kazanmıştır, Türkiye'yi de kazanacaktır

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Magazin Haberleri

Haberler.com - Magazin Haberleri

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Yorumlar (10)
Durmuş Karabulut:Fazıl Say icra ettiğin sanat bu memleket evlatlarına yönelik değil.Papyonlu,fularlı bir avuç zengin batı hayranına keyif verirsin ancak.Bana işkence senin sanatın. Aşık Mahsuni, Neşet Ertaş, Ferdi, Orhan ve daha nice Türk sanatçıları beni ifade edebilir sen değil.! Git piyanonu tıngırdat, şarabını yudumla. Siyaset yapma. Ayarımızı kaçırtma! Anadoluyu ne zaman göreceksiniz ağalar? Her şeyin farkındayız, cahil değiliz. Cevap Yaz 11 12 Yayından Kaldır
Emrah Tosunoglu:Çok dogru İstanbulu kazandı inşallah milletin takdiriyle Türkiyeyide kazanacak bu ülkede demokrasi ve adalet güneşi yeniden dogacak... Cevap Yaz 22 8 Yayından Kaldır
kedimi uçak çarptı:Türkiyeyi kazanacakmış hiç güleceğim yoktu istanbul gibi bi şehirde sıkıntılar olurken tatile giden halkın sorununu benimsemeyip benim tatil doğal hakkım deyip kendini savunan bir başkandan bahsediyoruz Cevap Yaz 8 19 Yayından Kaldır
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