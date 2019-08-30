İBB'ye bağlı şirketlerden atılan çalışanlar sosyal medyada kampanya başlattı

30.08.2019 10:38

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bazı kurumların kapatılmasıyla ve yapılan düzenlemelerle görevlerinden olan çalışanlar sosyal medya üzerinden #İBBMağdurları etiketiyle kampanya başlattı.



Kampanya'ya destek veren Binali Yıldırım, seçimlerden önce Ekrem İmamoğlu'nun kimsenin işten çıkarılmayacağı yönünde verdiği sözü hatırlatarak, "Bu sözler unutulmuş, tespit edebildiğimiz kadarıyla şu ana dek binlerle ifade edilen sayıda çalışan işten çıkarılmış, aile ve çocukları mağdur olmuştur." ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle