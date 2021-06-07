İBB ve ilçe belediyesi karşı karşıya geldi, mağdur olan yine vatandaş oldu
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İBB ve ilçe belediyesi karşı karşıya geldi, mağdur olan yine vatandaş oldu

Haberler.com / Bilal Çığrım - Haberler | Güncel

Üsküdar meydanında açılacak olan Kadın Emeği Pazarı, İBB ve Üsküdar Belediyesi zabıtaları arasındaki tartışma nedeniyle yine açılamadı. Dün akşam saatlerinde başlayan gerginlik bugün de sürerken Üsküdar Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Haksız rekabet ve kayıt dışı satışın teşvik edilmemesi gibi gerekçelerle pazarın kurulması uygun görülmemiştir" denildi.

Üsküdar Meydanı'nda açılması planlanan Kadın Emeği Pazarı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Üsküdar Belediyesi'ni karşı karşıya getirdi. Dün akşam saatlerinde meydanda stantların kurulum sırasında zabıtalar arasında tartışma çıktı. Tezgahlar kurulamadı. Gerginlik bugün de sürdü. İBB ve Üsküdar zabıta ekipleri meydanda bekledi.

KAYMAKAMLIK PAZARIN KURULMASINI UYGUN GÖRMEDİ

Öte yandan Üsküdar Kaymakamı'ndan da açıklama yapıldı. Açıklamada, "Üsküdar Meydanı'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Gönüllüleri işbirliği ile Kadın El Emeği Pazarı kurulması planlandığı bildirilmiştir. Planlanan bu etkinlik ile ilgili olarak kaymakamlığımızca bugüne kadar özellikle hemşeri dernekleri ve diğer illerin idari mercilerinden gelen, yerel ürün pazarı, el ürünleri pazarı ve yöresel lezzet fuarı gibi etkinlik talepleri, genel hijyen kuralları, civar esnafın haksız rekabetten ötürü bildirdiği rahatsızlıklar, kayıt dışı satışın teşvik edilmemesi gibi gerekçelerle uygun görülmemiştir" denildi.

İBB ve ilçe belediyesi karşı karşıya geldi, mağdur olan yine vatandaş oldu

"HAREM OTOGARINDA KURULMASI DAHA UYGUN"

Açıklamanın devamında, "Tüm bu sebeplere ilave olarak, devam eden salgın hastalık şartları da göz önünde bulundurulduğunda, her gün on binlerce İstanbullu'nun vapur, metro ve otobüsle ulaşımlarına kavşak noktası teşkil eden Üsküdar Meydanı'nda ilave bir vatandaş yoğunluğunun oluşturulmamasının yerinde olacağı değerlendirilmektedir. Yukarıda izah edilen gerekçelerle bahse konu etkinliğin Üsküdar Meydanı yerine Harem Otogarı yanında bulunan alanda tertip edilmesi daha uygun olacaktır" denildi.

İBB ve ilçe belediyesi karşı karşıya geldi, mağdur olan yine vatandaş oldu
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Bilal Çığrım
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