İBB tesislerinde 27 yıl sonra ilk kez alkol satışı yapılması tepki çekti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Beltur şirketi tarafından işletilen kültür ve sanat odaklı Müze Gazhane tesisinde, İstanbul Caz Festivali kapsamında ünlü sanatçı Nils Frahm'ın konseri gerçekleşti. Ancak bu etkinlik sosyal medyada farklı bir şekilde gündeme geldi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Etkinlik sırasında katılımcılara alkol satıldığına dair görüntüler, bazı kullanıcıların tepkisini çekti. Öte yandan, 1994'ten bu yana ilk kez İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal tesislerinde alkol satışına izin verildiği de öne sürüldü. İbb'den konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri