İBB, sağlık çalışanları için yüz koruyucu siperli maske üretiyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yeni tip koronavirüs (Kovid -19) salgınına karşı Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nde sağlık çalışanları için üç boyutlu yazıcılarla yüz koruyucu siperli maske üretiyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yeni tip koronavirüs (Kovid -19) salgınına karşı Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nde sağlık çalışanları için üç boyutlu yazıcılarla yüz koruyucu siperli maske üretiyor.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, Esenler İBB Adem Baştürk Kültür Merkezi'nde yer alan Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde yüz koruyucu siperli maske üretimine başlandı.

Maske üretimi, atölyelerde bulunan üç boyutlu yazıcıların bir araya getirilmesi ile başladı. Toplam 13 yazıcının bulunduğu ve bir yazıcının, bir maskeyi 1 saat 40 dakikada ürettiği atölyede günde 100'den fazla siperli maske yapılıyor.

Atölyede üç boyutlu yazıcıların maske üretimi yaptığı süre içerisinde İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü personeli de el ile maske yaparak günlük üretim kapasitesini arttırmayı amaçlıyor. Koronavirüs nedeniyle büyük fedakarlıklar gösteren sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla yapılan koruyucu yüz maskeleri, üretimleri tamamlandıktan sonra sağlık çalışanlarına ulaştırılmak üzere İBB'nin ilgili birimlerine teslim ediliyor.

"Karşıdan gelecek riski azaltıyor"

Siperli maske üretimiyle ilgili olarak bilgi veren İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına destek olmak için bu çalışmayı başlattıklarını söyledi.

Koruyucu siperli maskesinin özelliklerini anlatan Öztürk, "Normal maskeler tek kullanımlık. Gözlerimizi ya yüzümüzün tamamını korumuyor. Farkında olmadan da gün içinde defalarca elimizle yüzümüze dokunuyoruz. Bu maske ile hem tek kullanımlık maskelerin koruyuculuğunu arttırıyoruz hem de elimizden ağzımıza, gözümüze ya da yüzümüze mikrop bulaşmasını engelleyebiliyoruz. Bu yüz koruyucu maske ile karşıdan gelebilecek kabarcıkların yüzümüze ulaşmasını da engellemiş oluyoruz. Bu yönden özellikle sağlık çalışanlarımız için faydalı olacağını düşündük. Ayrıca işimiz bittiğinde bu maskenin her iki tarafını da kolonya ile ya da dezenfektanla temizleyebilir ve tekrar kullanabiliriz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA