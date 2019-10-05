İBB'nin tramvay duraklarına Çince durak isimlerini asması tepki çekti

05.10.2019 17:13

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Çin arasında yapılan 'dostluk anlaşması' kapsamında tramvay hattı üzerindeki duraklara Çince yazılmış tabelalar asıldı. Söz konusu uygulama tepki çekerken İBB'ye Çin güçlerinin Doğu Türkistanlılara yönelik gerçekleştirdiği zulüm hatırlatıldı.

İstanbul'da bulunan T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattı üzerindeki bazı durakların görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Paylaşılan görüntülerde, Çapa-Şehremini ve Pazartekke gibi tramvay duraklarında Türkçeye ek olarak Çince isimlere de yer verildiği görüldü. Çin güçlerinin Doğu Türkistanlılara yaptığı zulüm bilinirken İBB'nin söz konusu uygulaması tepki çekti.

İBB ile Çin arasında yapılan 'dostluk anlaşması' kapsamında tramvay duraklarına Çince durak isimlerinin asılmasına özellikle sosyal medyada tepki gösterildi.

ÇİN'İN UYGUR TÜRKLERİNE UYGULADIĞI ZULÜM HATIRLATILDI

Konuya ilişkin olarak sosyal medyada yer alan paylaşımlardan bazıları şu şekilde:

Çin'in Uygur Türklerine yaptığı insanlık dışı muamele ve zulüm ortadayken İBB'nin Çin ile "dostluk anlaşması" yapıp bir de durak isimlerini Çince yazması akıl alır şey değil. Kendinize gelin

İstanbul'da durak isimleri Çince yazılmış. İBB, Doğu Türkistan'ın işgali yıldönümünde Çin'e jest mi yapıyor? Yazıklar olsun.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Çin arasında yapılan dostluk anlaşması kapsamında toplu ulaşım duraklarına Çince durak isimleri asıldı. Pekin yönetimi yüzbinlerce Doğu Türkistan Türk'ünü toplama kamplarında esir tutarken bu 'jest' nereden çıktı acaba?