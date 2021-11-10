İBB Meclisinden, belediyenin taşınmaz satış taleplerine onay

KADIKÖY, İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, farklı ilçelerdeki mülkiyeti belediyeye ait parsel ve hisselerin satışına onay verdi.

İBB Meclisi kasım ayı oturumlarına, Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında devam edildi.

Meclis toplantısı, Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83'üncü yılı dolayısıyla saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Mecliste, Emlak Müdürlüğünün teklifiyle gündeme gelen Bahçelievler Kocasinan Mahallesi, Kadıköy Rasimpaşa ve Osmaniye mahalleleri, Kağıthane Merkez Mahallesi, Kartal Çavuşoğlu Mahallesi ve Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi'nde mülkiyeti İBB'ye ait parsel ve hisselerin satışı için onay istendi.

Satış taleplerine mecliste oy birliğiyle onay verildi.

Büyükçekmece Pınar Mahallesi sahilinin planları iade edildi

Mecliste, Büyükçekmece Pınar Mahallesi'nin 1/5000'lik İmar planı ile kıyı kısmının imara açılmasını içeren madde de görüşüldü.

İmar ve Bayındırlık Komisyonu görüşünde, zemin durumu konusunda TÜBİTAK Heyelan Çalışması ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yerleşime uygunluk çalışma verilerine ilişkin koordinasyon kurularak, görüşler arasındaki farklılıkların giderilmesi amacıyla teklifin müdürlüğüne iadesi talep edildi.

Oylama sırasında söz alan AK Partili Deprem ve Doğal Afetler Komisyon Başkanı Kadem Ekşi, TÜBİTAK ve tüm bilimsel çalışmalarla bu alanın heyelan tehlikesi içeren bir bölge olduğunun tespit edildiğini söyledi.

TÜBİTAK raporunda, bölgenin imara açılmaması gereken yerler arasında gösterildiğini ifade eden Ekşi, "Şimdi CHP'li arkadaşlar son zamanlarda özellikle bunun gibi olan konuları komisyonumuza sıkça gönderir oldu. Buraların imara açılmasını istiyorlar. Bunu nasıl imzalayacağız? Hangi vicdana dayanarak imzalayacağız? İnsanın en temel hakkı olan yaşam hakkını tehlikeye atmak istiyorsunuz. Buralarda belirtilen düzenlemelerin yapılmadan yapılaşmaya gidilmesi olası facialara kapı aralamaktır." şeklinde konuştu.

Teklif, oy çokluğuyla Şehir Planlama Müdürlüğüne iade edildi.

Kentsel dönüşümün önündeki engeller kaldırıldı

Meclis gündemine ayrıca ilçelerdeki riskli yapıları ilgilendiren plan notu değişiklikleri geldi.

İstanbul'da afet risklerine hazırlık kapsamında kentsel dönüşümü gerçekleştirmek amacıyla riskli binaların yıkılıp yeniden yapılmasının teşvik edilmesi için daha önceki oturumlarda kabul edilmeye başlanan imar planı notu düzenlemesi, Kadıköy dışındaki 38 ilçede tamamlanmış oldu.

Mecliste kabul edilen kararlar ile geçmiş dönemlerde imar mevzuatına uygun şekilde ruhsat alarak yapılmış ancak daha sonra yapılan plan değişiklikleri sebebiyle yapılaşma alanları azaldığı için yıkılıp yeniden yapılamayan binaların önündeki engel kaldırılmış oldu.