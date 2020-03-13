İBB MECLİSİ TİYATROCULARIN DÖNÜŞÜNE İZİN VERMEDİ
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi, Şehir Tiyatroları, Güncel

İBB MECLİSİ TİYATROCULARIN DÖNÜŞÜNE İZİN VERMEDİ

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, geçtiğimiz yıllarda sözleşmeleri fesh edilen Şehir Tiyatroları personelinin geri dönüş talebini reddetti.

13.03.2020 15:45 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:45
İBB MECLİSİ TİYATROCULARIN DÖNÜŞÜNE İZİN VERMEDİ

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, geçtiğimiz yıllarda sözleşmeleri fesh edilen Şehir Tiyatroları personelinin geri dönüş talebini reddetti. AK Parti Grubunun oylarıyla reddedilen, ünlü oyuncu Levent Üzümcü'nün de aralarında bulunduğu 11 kişinin geri dönüş talebine CHP grubu evet oyu verdi. 

Oyuncu Levent Üzümcü başta olmak üzere, eski Şehir Tiyatroları sanatçılarının geri dönüş talebi İBB Meclisi'nde görüşüldü.  İBB İnsan Kaynakları Müdürlüğü'nün teklif üzerine meclis gündemine gelen taleple ilgili olarak, Hukuk-Temel Haklar-Kültür ve Sanat Komisyonu ortak rapor hazırladı. "Sözleşmeli (sanatçı) Personelin Açıktan Tekrar Ataması ve Vize İşlemleri talebi" ile ilgili dosya 6 Mart 2020 tarihinde meclise havale edilmişti. Talepte özetle şöyle denilmişti:

"Şehir Tiyatroları Şube Müdürlüğünün teklifine istinaden, ek listede adı soyadı ve diğer bilgileri yazılı personelin münhal olarak bulunan pozisyonlarının dolu olarak vize edilerek, açıktan(tekrar) sözleşmeli olarak atanmaları için, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen 2020 yılı ücret tavanını aşmamak kaydıyla ve bilahare atamaları yapılarak göreve başladıkları tarihten geçerli olmak üzere Ek listede adı geçen sözleşmeli personele ödenecek ücret, tip sözleşme örneği ve pozisyonların dolu olarak vize edilmesi hususlarında karar alınmak üzere yazımızın, Büyükşehir Belediye Meclisine havale edilmesi…" AK PARTİ GRUBUNDAN RETAk Partili üyelerin çoğunlukta bulunduğu komisyonların ortak raporunda söz konusu teklifle ilgili olarak şöyle denildi: "Teklif komisyonlarımızca incelenmiş olup; 2013, 2014, 2019 yıllarında kendi isteği ile emekliye ayrılan ve tekrar açıktan atama talebinde bulunan ek listede adı soyadı ve diğer bilgileri yazılı personelin açıktan (tekrar) sözleşmeli personel olarak atanmaları ve vize edilmesi talebinin reddi, komisyonlarımızca uygun görülmüştür." CHP GRUBUNUN MUHALEFET ŞERHİÜç komisyonun ortak raporuna CHP grubu muhalefet şerhi düştü. CHP'nin kısa muhalefet şerhinde "Teklif yasalara uygun olup raporun reddi usule aykırıdır. Katılmıyoruz" denildi.  Rapor, Komisyonlardan geldiği şekliyle İBB Meclisi'nde oylanarak kabul edildi. Geri dönmek isteyen tiyatro personeli ise şöyle: Yönetmen Ragıp Yavuz, oyuncular; Levent Üzümcü, Cem Baza, Elvan Boran, Ceren Hacımuratoğlu, Pervin Bağdat, Ümit Bülent Dinçer, Irmak Örnek, Ahmet Gürkan Başbuğ, Çimen Baturalp, Özgür Efe Özyeşilpınar, Yasemin Güvenç, müzisyen; Burçak Çöllü, Aydın Yıldız, özel efekt uzmanı Gökçe Selim. 

 


Kaynak: DHA

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