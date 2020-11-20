İBB Meclisi'nde Cristiano Ronaldo tartışması: İBB'nin gelmiş olduğu durumu göz önüne getirmektedir

İBB Meclisi'nde Ekrem İmamoğlu ile AK Partili Meclis Üyesi Yavuz Selim Tuncer arasında yaşanan Cristiano Ronaldo tartışması gündem oldu. İBB'nin aylar önce yaptığı esprili Nutuk ve Ronaldo paylaşımıyla ilgili konuşan Tuncer, "Koskoca İBB'nin gelmiş olduğu durumu göz önüne getirmektedir" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında toplanan İBB Meclisi'nde yaşanan tartışmalar gündem oldu. AK Partili Meclis Üyesi ve Ümraniye Belediyesi Başkan Yardımcısı Yavuz Selim Tuncer, İBB sosyal medya hesabından yapılan Nutuk ve Cristiano Ronaldo paylaşımını eleştirerek algı operasyonu yapıldığını belirtti.

Tuncer, "Şu, koskoca İBB'nin gelmiş olduğu durumu göz önüne getirmektedir. Yani bu sizin sosyal medya anlayışınız, Erzurumlu Teyo pehlivana bile rahmet okutuyor. Bu nedir böyle?" diyerek soru önergesi verdi.

"SİZ ESPİRİ YETENEĞİNİ KAYBETTİNİZ GALİBA"

İmamoğlu ise bu eleştirinin ardından, "O fotoğrafın ucunda güzel bir espri gülücüğü konulmuş ama siz espri yeteneğinizi kaybettiniz galiba" ifadelerine yer verdi.

Yaşanan Ronaldo tartışmasından sonra konuyla ilgili olarak MHP Grup Başkanvekili Volkan Yılmaz da değerlendirmelerde bulundu.

"İBB YÖNETİMİNİ KINIYORUM"

Yılmaz, "Fake hesabından yapıldığını düşünürken İBB hesabından gerçekten paylaşıldığını duydum. Ekrem bey şunu deseydi 'Ronaldo'nun paylaşımını yaptık fakat kendini bilmez bir sosyal medya uzmanı veya bir arkadaşım yapmış' deseydi biraz üzülürdüm. Ama Ronaldo'nun elindeki kitabı okuyamayacağı, Nutuk kitabını okumasının mümkün olmayacağını ve Nutuk'u bu şakaya ana fikir olarak özne olarak kattıkları için İBB yönetimini kınıyorum" dedi.

"KEŞKE RONALDO YERİNE HAKAN ÇALHANOĞLU'NU KOYSAYDINIZ"

Eleştirilerine devam eden Yılmaz, "Bu en basit ifade ile hayasızlıktır. Keşke Ronaldo yerine Hakan Çalhanoğlu'nu koysaydınız, bir Türk evladını. Nutuk, Ronaldo'nun elinde gülücük konulması ile değer kaybetmez. Baş yapıt olarak gördüğümüz Nutuk. Onun için sayın başkanım o gülücüğün oraya konulması bence son nokta. Keşke oraya o gülücük konmasaydı. Ronaldo'nun bizi tiye almasını kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

"SİZ BİZİ MİLLİ DUYGULARLA SUÇLADINIZ"

Volkan Yılmaz tekrar söz isteyince İmamoğlu "Söz hakkı bize doğdu cevapladık. Ben size hiçbir şey söylemedim, kınadım. Siz bizi milli duygularla suçladınız, hayasızlıkla suçladınız. 'Atatürk'e hakaret ettiniz' dediniz. Ben de sizi kınıyorum dedim. Ben size bir şey demedim. Söyleyin bir cümle, ne diyeceksiniz merak ediyorum" dedi.

"SİZE OLAN HAKARET DE BENİ ÜZERDİ"

Yılmaz ise "Hiç kimsenin milliyetçiliğini Atatürkçülüğünü sorgulamadım. Haddim olamaz. Ronaldo'nun elinde sizin bugünkü performans kitabınız da olsa o gülücük beni üzerdi. Size olan hakaret de beni üzerdi" dedi.