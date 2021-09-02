İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Göksu'dan İBB'nin zam için olağanüstü çağrısına tepki
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İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Göksu'dan İBB'nin zam için olağanüstü çağrısına tepki

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Göksu'dan İBB'nin zam için olağanüstü çağrısına tepki
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İBB'nin suya zam için meclise olağanüstü çağrı yaptığını söyleyerek tepki gösterdi.

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İBB'nin suya zam için meclise olağanüstü çağrı yaptığını söyleyerek tepki gösterdi.

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) suya zam yapmak için meclisi olağanüstü toplantıya çağırdığını söyleyerek tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından İBB Meclisinin davetini paylaşan Göksu, şu ifadeleri kullandı: "CHP'li İBB yönetimi SADECE SUYA ZAM YAPMAK İÇİN meclisi olağanüstü toplantıya çağırdı. Nokta." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Göksu'dan İBB'nin zam için olağanüstü çağrısına tepki - Haberler
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