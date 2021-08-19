İBB konserler ücretsiz mi? Koltuk Senin uygulaması nedir? Hangi konserler kimlere ücretsiz olacak? Ne zamana kadar geçerli?
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İBB konserler ücretsiz mi? Koltuk Senin uygulaması nedir? Hangi konserler kimlere ücretsiz olacak? Ne zamana kadar geçerli?

İBB konserler ücretsiz mi? Koltuk Senin uygulaması nedir? Hangi konserler kimlere ücretsiz olacak? Ne zamana kadar geçerli?
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Son dakika: Ekrem İmamoğlu dün sosyal medyadan yaptığı paylaşımla "Konserlerde boş kalan koltuklar artık gençlerin. İstanbulKart ile bu olanaktan ücretsiz faydalanabilirsiniz." açıklamasında bulundu. Bunun ardından öğrenciler, gençler İstanbul'da hangi konserler ücretsiz? Hangi konserlerde boş yer bulunuyor? Boş koltuk bulunan konserlere nereden bakılır? gibi soruların cevaplarını merak etti. İşte sizler için derlediğimiz haber...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kültür AŞ ve kültür sanat sektörü işbirliğiyle bu yaz, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda, sahipleri tarafından kullanılmayan koltuklar boş kalmayacak; 24 yaş ve altı İstanbullular kültür sanat etkinlikleriyle ücretsiz buluşacak. Peki, İBB konserler ücretsiz mi? Koltuk Senin uygulaması nedir? Hangi konserler kimlere ücretsiz olacak? Ne zamana kadar geçerli? İşte detaylar...

İBB KOLTUK SENİN UYGULAMASI NEDİR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kültür AŞ ve kültür sanat sektörü işbirliğiyle bu yaz, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda, sahipleri tarafından kullanılmayan koltuklar boş kalmayacak; 24 yaş ve altı İstanbullular kültür sanat etkinlikleriyle ücretsiz buluşacak…

UYGULAMADAN NASIL YARARLANILIR?

Etkinlikten 1 saat önce etkinlik alanının girişinde bulunan "Koltuk Senin" masasına gelinerek, HES Kodu doğrulaması yapılmış İstanbul Kart ile sıra numarası alınır.

Etkinlik başlarken, alınan sıra numarasına göre İstanbullu gençler içeri alınır ve görevliler tarafından uygun koltuklara yönlendirilir. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER NELERDİR?

- Koltuk Senin, bilet sahipleri tarafından kullanılmayan koltukları 24 yaş ve altı İstanbullularla buluşturduğu için, etkinliklerde oturma garantisi verilememektedir. Etkinlik başlamadan önce sahipleri tarafından kullanılmayan uygun koltuk kapasitesi tespit edilecek ve misafirlerimiz bu koltuk kapasitesine göre yönlendirilecektir.

- Koltuk Senin kampanyasından 1 kişi 1 ayda 1 kez yararlanabilir.

KONSERLER ÜCRETSİZ Mİ?

Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya paylaşımı şöyle:

"Konserlerde boş kalan koltuklar artık gençlerin. İstanbulKart ile bu olanaktan ücretsiz faydalanabilirsiniz." Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

İBB konserler ücretsiz mi? Koltuk Senin uygulaması nedir? Hangi konserler kimlere ücretsiz olacak? Ne zamana kadar geçerli?

Buna göre konserlerde boş kalan koltuklardan öğrenciler ve gençler ücretsiz faydalanabilecek. Etkinlikten 1 saat önce etkinlik alanının girişinde bulunan "Koltuk Senin" masasına gelinerek, HES Kodu doğrulaması yapılmış İstanbul Kart ile sıra numarası alınır. Etkinlik başlarken, alınan sıra numarasına göre İstanbullu gençler içeri alınır ve görevliler tarafından uygun koltuklara yönlendirilir.

HANGİ KONSERLER VAR?

İBB'nin paylaştığı etkinlik takvimi şöyle:

İBB konserler ücretsiz mi? Koltuk Senin uygulaması nedir? Hangi konserler kimlere ücretsiz olacak? Ne zamana kadar geçerli?

Buna göre 19 Ağustos tarihinden itibaren Kenan Doğulu, Sertab Erener, Sibel Can, Yıldız Tilbe, Levent Yüksel gibi sanatçıların konserleri olacaktır. 24 yaş altı öğrenciler ve gençler bu konserlere ücretsiz katılabilir.

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