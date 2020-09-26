İBB İSTAÇ Genel Müdürü Mustafa Canlı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
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İBB İSTAÇ Genel Müdürü Mustafa Canlı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

26.09.2020 21:38 | Son Güncelleme: 26.09.2020 22:11
İBB İSTAÇ Genel Müdürü Mustafa Canlı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Eski Gümüşhane Belediye Başkanı ve 25.Dönem Gümüşhane Milletvekili, İBB'ye bağlı iştiraklerden İSTAÇ'ın Genel Müdürü Mustafa Canlı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Çevre Yönetimi (İSTAÇ) Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Canlı koronavirüse nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İBB BAŞKANI İMAMOĞLU, BAŞSAĞLIĞI MESAJI PAYLAŞTI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Twitter hesabından Mustafa Canlı'nın ölümüne ilişkin paylaştığı başsağlığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kıymetli çalışma arkadaşımız, İSTAÇ Genel Müdürümüz Mustafa Canlı'yı Kovid sebebiyle kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet; yakınlarına, sevenlerine ve İBB ailemize başsağlığı dilerim"

İBB İSTAÇ Genel Müdürü Mustafa Canlı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

İYİ PARTİ'DEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Canlı'nın ölümüne ilişkin İYİ Parti'den yapılan açıklamada da, "Eski Gümüşhane Belediye Başkanı, 25.Dönem Gümüşhane Milletvekili, İYİ Parti Gümüşhane Belediye Başkan Adayı ve İBB'ye bağlı iştiraklerden İSTAÇ'ın Genel Müdürü Mustafa Canlı, Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybetmiştir" ifadelerine yer verildi.

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Mustafa Canlı, eski Gümüşhane belediye başkanlığı görevini ve 25. Dönem milletvekilliği görevlerini yürütmüştü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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