İBB: Halk Ekmek büfesi yangını sabotaj kaynaklı
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İBB: Halk Ekmek büfesi yangını sabotaj kaynaklı

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, Bakırköy'deki Halk Ekmek büfesi yangınının sabotaj kaynaklı olduğunu açıkladı.

Yangın, bu sabaha karşı İncirli metro istasyonun önünde bulunan ve uzun yıllardır hizmet veren Halk Ekmek büfesinde saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Kapalı olan büfede çıkan yangını gören çevredekiler, itfaiyeye ihbarda bulundu. Bu sırada alevler kısa sürede tüm büfeyi sardı.

YANGIN SONRASI BÜFE KULLANILMAZ HALE GELDİ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan büfeye müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası halk ekmek büfesi tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili İstanbul İtfaiyesi'nin hazırladığı raporda büfedeki yangında herhangi bir elektriksel ateş kaynağına ve yangına sebebiyet verecek unsura rastlanamadığı belirtildi.

MOBESE KAYITLARI İNCELENDİ

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ndeki MOBESE kamera kayıtlarının izlenmesi sonucu kimliği belirsiz bir kişinin büfe içerisine girdiği, burada bir müddet kaldığı, çıktıktan kısa bir süre sonra büfeden alev ve duman çıktığının görüldüğü aktarıldı. Raporda "Bu bilgiler doğrultusunda olayın kasıtlı olarak gerçekleştiği kanaatine varılmıştır" denildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

İBB: Halk Ekmek büfesi yangını sabotaj kaynaklı

"SABOTAJCILARIN TESPİTİ İÇİN ÇALIŞAMLAR DEVAM EDİYOR"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun yangınla ilgili açıklama yaptı. Ongun, "İstanbul İtfaiyemizin raporuna göre Bakırköy'deki Halk Ekmek büfemiz MOBESE kayıtlarında tespit edildiği üzere kimliği belirsiz kişiler tarafından dün gece yakılmıştır. Sabotajcıların tespiti için çalışmalar devam ediyor" denildi.

İBB: Halk Ekmek büfesi yangını sabotaj kaynaklı
İBB: Halk Ekmek büfesi yangını sabotaj kaynaklı
- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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