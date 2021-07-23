İBB Genel Koordinatörü Coşkun Tanış'tan Başkan Sarı'ya Bayram Ziyareti
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İBB Genel Koordinatörü Coşkun Tanış'tan Başkan Sarı'ya Bayram Ziyareti

İBB Genel Koordinatörü Coşkun Tanış'tan Başkan Sarı'ya Bayram Ziyareti
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Eski diplomatlarımızdan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Koordinatörü, Büyükçekmece Belediyesi Meclis Üyesi Sayın Coşkun Tanış ve oğulları Mirkan, Miran, Baran evlatlarımız Belediye Başkanımız Mehmet Sarı'ya bayram ziyaretinde bulundular.

Eski diplomatlarımızdan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Koordinatörü, Büyükçekmece Belediyesi Meclis Üyesi Sayın Coşkun Tanış ve oğulları Mirkan, Miran, Baran evlatlarımız Belediye Başkanımız Mehmet Sarı'ya bayram ziyaretinde bulundular. Başkan Sarı, "Nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. " sözleriyle ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: Habermetre

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