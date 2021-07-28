"İBB Genç Yetenek Gelişim Programı", 29 Temmuz'da gerçekleşecek lansman etkinliğiyle başlıyor

Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek programa ilk defa, gerekli şartları sağlayan ve sınavları başarıyla tamamlayan 1000 İstanbullu genç yetenek dahil ediliyor.

İstanbul'da ikamet eden 30 yaş altı gençlerin mesleki, kişisel bilgi ve becerilerini artırmayı, onları iş hayatına hazırlamayı hedefleyen "İBB Genç Yetenek Gelişim Programı", 29 Temmuz Perşembe günü Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek lansman etkinliği ile başlayacak.

Gençler için özel olarak hazırlanan açılış programının konuşmacıları arasında: Cem Boyner, Emin Çapa, Şengül Altan Arslan, Akan Abdula, Beyhan Murphy, Evrencan Gündüz gibi iş, kültür ve sanat çevresinden önemli isimler yer alacak. Ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu da etkinlikte gençlerle buluşacak, gençlerden gelensoruları yanıtlayacak.

Altı aylık gelişim yolculuğunun başlangıcı olan lansman etkinliğinden sonra İstanbullu genç yetenekleri e-eğitimler, web tabanlı seminerler (webinar), İstanbul'un deneyimleneceği saha çalışmaları, yepyeni fikirlerin projeye dönüştüğü gelişim kampı ve kariyer fırsatlarının yakalanacağı sektörel buluşmaların yer aldığı dolu dolu bir eğitim programı bekliyor.

"GENÇLERE YATIRIM YAPMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

İBB İnsan Kaynaklarından Sorumlu Başkan Danışmanı ve projenin yürütücüsü Yiğit Oğuz Duman, yakın zamanda gerçekleşecek lansman etkinliğinde gençlerle buluşacak olmanın mutluluğunu taşıdığını paylaştı. Duman, "Dünya çapında ödül kazanmış bu programın gücüne inanıyoruz ve iş arayan İstanbullu gençler ile buluşturuyoruz. Gençlerimizin, inisiyatif alan, çevresine duyarlı, liyakate inanan, gelişimine önem veren ve cesur bireyler olmasını hayal ediyoruz. "Bunun için de Genç Yetenek Gelişim Programı"nı altı aylık periyotlarda, tekrar etmeyi çok önemsiyoruz. Böylece, mümkün olan en fazla sayıda İstanbullu genç vatandaşımıza dokunmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Gençlere imkan yaratmanın öneminden bahseden Yiğit Oğuz Duman, sözlerine şöyle devam etti:

"Gençler bizim geleceğimiz. İBB olarak onlara yatırım yapmayı öncelikli işlerimizden biri olarak görüyoruz. Yetkinliklerindeki bu gelişimle birlikte Türkiye'nin her bir köşesinde daha nitelikli işlerde çalışma seçeneği elde edecekler. Gençlerimizin en büyük problemi gelecek kaygısı, bu programda gençlere umut olmak en büyük hayalimiz."

Kaynak: Bültenler