"İBB Genç Yetenek Gelişim Programı", 29 Temmuz'da gerçekleşecek lansman etkinliğiyle başlıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"İBB Genç Yetenek Gelişim Programı", 29 Temmuz'da gerçekleşecek lansman etkinliğiyle başlıyor

'İBB Genç Yetenek Gelişim Programı', 29 Temmuz'da gerçekleşecek lansman etkinliğiyle başlıyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek programa ilk defa, gerekli şartları sağlayan ve sınavları başarıyla tamamlayan 1000 İstanbullu genç yetenek dahil ediliyor.

İstanbul'da ikamet eden 30 yaş altı gençlerin mesleki, kişisel bilgi ve becerilerini artırmayı, onları iş hayatına hazırlamayı hedefleyen "İBB Genç Yetenek Gelişim Programı", 29 Temmuz Perşembe günü Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek lansman etkinliği ile başlayacak.

Gençler için özel olarak hazırlanan açılış programının konuşmacıları arasında: Cem Boyner, Emin Çapa, Şengül Altan Arslan, Akan Abdula, Beyhan Murphy, Evrencan Gündüz gibi iş, kültür ve sanat çevresinden önemli isimler yer alacak. Ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu da etkinlikte gençlerle buluşacak, gençlerden gelensoruları yanıtlayacak.

Altı aylık gelişim yolculuğunun başlangıcı olan lansman etkinliğinden sonra İstanbullu genç yetenekleri e-eğitimler, web tabanlı seminerler (webinar), İstanbul'un deneyimleneceği saha çalışmaları, yepyeni fikirlerin projeye dönüştüğü gelişim kampı ve kariyer fırsatlarının yakalanacağı sektörel buluşmaların yer aldığı dolu dolu bir eğitim programı bekliyor.

"GENÇLERE YATIRIM YAPMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

İBB İnsan Kaynaklarından Sorumlu Başkan Danışmanı ve projenin yürütücüsü Yiğit Oğuz Duman, yakın zamanda gerçekleşecek lansman etkinliğinde gençlerle buluşacak olmanın mutluluğunu taşıdığını paylaştı. Duman, "Dünya çapında ödül kazanmış bu programın gücüne inanıyoruz ve iş arayan İstanbullu gençler ile buluşturuyoruz. Gençlerimizin, inisiyatif alan, çevresine duyarlı, liyakate inanan, gelişimine önem veren ve cesur bireyler olmasını hayal ediyoruz. "Bunun için de Genç Yetenek Gelişim Programı"nı altı aylık periyotlarda, tekrar etmeyi çok önemsiyoruz. Böylece, mümkün olan en fazla sayıda İstanbullu genç vatandaşımıza dokunmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Gençlere imkan yaratmanın öneminden bahseden Yiğit Oğuz Duman, sözlerine şöyle devam etti:

"Gençler bizim geleceğimiz. İBB olarak onlara yatırım yapmayı öncelikli işlerimizden biri olarak görüyoruz. Yetkinliklerindeki bu gelişimle birlikte Türkiye'nin her bir köşesinde daha nitelikli işlerde çalışma seçeneği elde edecekler. Gençlerimizin en büyük problemi gelecek kaygısı, bu programda gençlere umut olmak en büyük hayalimiz."

Kaynak: Bültenler

'Mültecilerin su faturalarına 10 kat zam yapacağız' diyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında suç duyurusu
"Mültecilerin su faturalarına 10 kat zam yapacağız" diyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında suç duyurusu
Yüksek geçiş ücretiyle eleştirilere konu olan Osmangazi Köprüsü'nde geçiş rekoru kırıldı
Yüksek geçiş ücretiyle eleştirilere konu olan Osmangazi Köprüsü'nde geçiş rekoru kırıldı
CHP'de mülteci çatlağı! Mehmet Bekaroğlu, partinin ilkelerini hatırlatarak, Tanju Özcan'a yüklendi
CHP'de mülteci çatlağı! Mehmet Bekaroğlu, partinin ilkelerini hatırlatarak, Tanju Özcan'a yüklendi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur İlham Aliyev Süleyman Soylu Abdurrahman Bulut Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Erken Buse Varol Derya Uluğ Seda Sayan
Spor Diego Aytaç Kara Fatih Terim Roger Schmidt Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
"İBB Genç Yetenek Gelişim Programı", 29 Temmuz'da gerçekleşecek lansman etkinliğiyle başlıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 10:01:09. #1.14#

title