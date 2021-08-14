İBB'DEN TAKSİM'DEKİ TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İBB'DEN TAKSİM'DEKİ TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA

İBB'DEN TAKSİM'DEKİ TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TAKSİM Gezi Parkı'nda seyyar satıcılar ile zabıta arasında 26 Temmuz'da çıkan kavgadan yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Taksim Gezi Parkı'nda 17 gün önce seyyar satıcılar ile zabıta arasında sopalı ve bıçaklı kavga meydana gelmişti. Olayın yeni ortaya çıkan görüntülerinde kadın bir seyyar satıcıya uçan tekme atan zabıta büyük tepki çekti.

İBB: KİMLİK BELİRLEME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

İBB'den o görüntülere ilişkin yapılan açıklamada, "Görüntüde kadına yönelen şahsın sivil, şapkalı, maskeli ve elinde termos olduğu görülmüş olup, kimlik belirleme çalışmalarına devam edilmektedir. İBB Avrupa Yakası Zabıta Müdürlüğümüz tarafından muhakkik (soruşturmacı) görevlendirilmesi yapılmıştır." denildi.

Taksim Gezi Parkı ve çevresinde 26 Temmuz'da seyyar satıcılar ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri arasında kavga çıkmıştı. Taşlı sopalı kavgaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde seyyar satıcı olduğu belirtilen kadına şiddet uygulandığı görülüyor. Kadına elinde termos bulunan şapkalı kişi vurarak yere düşürüyor.

İBB: ŞAHSIN SİVİL, ŞAPKALI, MASKELİ VE ELİNDE TERMOS OLDUĞU GÖRÜLMÜŞ OLUP...

Görüntülere ilişkin İBB'den de açıklama geldi. Açıklamada, "Beyoğlu İlçesi Taksim meydanından gelen yoğun şikayetler üzerine 26.07.2021 günü Zabıta Ekiplerimizin planlı olarak yaptıkları seyyar denetim çalışması esnasında izinsiz seyyar satış yapan bir grup (çay ve midye satıcıları) tarafından ekiplerimize küfür ve hakarette edilerek fiziki mukavemette bulunulmuştur. 14.08.2021 tarihinde sosyal medya haberlerine yansıyan görüntülerdeki olayın, 18 gün önce Taksim Gezi Parkının alt kısmı ve Taksim Meydanı girişinde gerçekleştiği, görüntüde kadına yönelen şahsın sivil, şapkalı, maskeli ve elinde termos olduğu görülmüş olup, kimlik belirleme çalışmalarına devam edilmektedir. Bahse konu olayın detaylı olarak araştırılması, incelenmesi ve soruşturulması için İBB Avrupa Yakası Zabıta Müdürlüğümüz tarafından muhakkik (soruşturmacı) görevlendirilmesi yapılmıştır." denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

TAKSİM'DEKİ KAVGADAN TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLER
TAKSİM'DEKİ KAVGADAN TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLER
TAKSİM'DEN MAÇKA'YA 1 KİLOMETRELİK YOLA 200 LİRA İSTEDİ
TAKSİM'DEN MAÇKA'YA 1 KİLOMETRELİK YOLA 200 LİRA İSTEDİ
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Murat Kurum Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Deniz Akkaya Berdan Mardini Mustafa Sandal Süreyya Yalçın
Spor Ali Koç Mesut Özil Caner Erkin Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İBB'DEN TAKSİM'DEKİ TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.8.2021 20:09:27. #1.16#

title