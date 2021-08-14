İBB'DEN TAKSİM'DEKİ TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA

TAKSİM Gezi Parkı'nda seyyar satıcılar ile zabıta arasında 26 Temmuz'da çıkan kavgadan yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Taksim Gezi Parkı'nda 17 gün önce seyyar satıcılar ile zabıta arasında sopalı ve bıçaklı kavga meydana gelmişti. Olayın yeni ortaya çıkan görüntülerinde kadın bir seyyar satıcıya uçan tekme atan zabıta büyük tepki çekti.

İBB: KİMLİK BELİRLEME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

İBB'den o görüntülere ilişkin yapılan açıklamada, "Görüntüde kadına yönelen şahsın sivil, şapkalı, maskeli ve elinde termos olduğu görülmüş olup, kimlik belirleme çalışmalarına devam edilmektedir. İBB Avrupa Yakası Zabıta Müdürlüğümüz tarafından muhakkik (soruşturmacı) görevlendirilmesi yapılmıştır." denildi.

Taksim Gezi Parkı ve çevresinde 26 Temmuz'da seyyar satıcılar ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri arasında kavga çıkmıştı. Taşlı sopalı kavgaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde seyyar satıcı olduğu belirtilen kadına şiddet uygulandığı görülüyor. Kadına elinde termos bulunan şapkalı kişi vurarak yere düşürüyor.

İBB: ŞAHSIN SİVİL, ŞAPKALI, MASKELİ VE ELİNDE TERMOS OLDUĞU GÖRÜLMÜŞ OLUP...

Görüntülere ilişkin İBB'den de açıklama geldi. Açıklamada, "Beyoğlu İlçesi Taksim meydanından gelen yoğun şikayetler üzerine 26.07.2021 günü Zabıta Ekiplerimizin planlı olarak yaptıkları seyyar denetim çalışması esnasında izinsiz seyyar satış yapan bir grup (çay ve midye satıcıları) tarafından ekiplerimize küfür ve hakarette edilerek fiziki mukavemette bulunulmuştur. 14.08.2021 tarihinde sosyal medya haberlerine yansıyan görüntülerdeki olayın, 18 gün önce Taksim Gezi Parkının alt kısmı ve Taksim Meydanı girişinde gerçekleştiği, görüntüde kadına yönelen şahsın sivil, şapkalı, maskeli ve elinde termos olduğu görülmüş olup, kimlik belirleme çalışmalarına devam edilmektedir. Bahse konu olayın detaylı olarak araştırılması, incelenmesi ve soruşturulması için İBB Avrupa Yakası Zabıta Müdürlüğümüz tarafından muhakkik (soruşturmacı) görevlendirilmesi yapılmıştır." denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı