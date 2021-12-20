İBB'de göreve başlayan İtfaiye ve Zabıta memurları için tören düzenlendi - Haberler
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İBB'de göreve başlayan İtfaiye ve Zabıta memurları için tören düzenlendi

İBB'de göreve başlayan İtfaiye ve Zabıta memurları için tören düzenlendi
AA / Mücahit Türetken - Haberler | Güncel

İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB) göreve yeni başlayan 572'si erkek, 97'si kadın toplam 669 itfaiye ve zabıta memuru için Haliç Kongre Merkezi'nde tören düzenlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB) göreve yeni başlayan 572'si erkek, 97'si kadın toplam 669 itfaiye ve zabıta memuru için Haliç Kongre Merkezi'nde tören düzenlendi.

Törende ilk olarak, KPSS ve fiziki yeterlilik sınavları sonrası atanan itfaiye ve zabıta memurlarını temsilen 4 yeni çalışan, duygularını dile getirdi.

Programda konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni personele tavsiyelerde bulunarak, kuruma faydalı olabilmek için kendi akıllarındaki fikirlerini yöneticileriyle paylaşmaları istedi.

Personelden devletin ve milletin hizmetkarı olmaya dikkat etmelerini isteyen İmamoğlu, "Sizlerin yöneticisi olan insanlar, her çalışanın fikrine, onların ortaya koyduğu anlayışa saygı duyup, oradan bir ortak akıl çıkartıp, sonucu ortaya koyabilme kabiliyetine sahip olursa, o zaman işte burada müthiş bir yönetişim modeli ortaya çıkar. Dayanıklı şehirler, dayanıklı kentler, dayanıklı toplumlar, dayanıklı ülkeler bu şekilde var olmuştur." diye konuştu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuşmasının ardından İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak ve Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy'la birlikte yeni atanan personel ile fotoğraf çektirdi.

İBB'de göreve başlayan İtfaiye ve Zabıta memurları için tören düzenlendi

İBB'de göreve başlayan İtfaiye ve Zabıta memurları için tören düzenlendi

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AA / Mücahit Türetken - Son Dakika Haberleri

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