İBB'DE EĞİTİMLERİNİ TAMAMLAYAN 37 KADIN İTFAİYE ÇALIŞANI GÖREVE HAZIR

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapacak 37'si kadın 208 itfaiyeci 5 aylık eğitimlerinin ardından mezun oldu.

İstanbul İtfaiyesi'nin ilk kadın itfaiyecilerinin de aralarında olduğu 208 itfaiyeci 560 saatten oluşan 5 aylık zorlu eğitimlerini tamamladı. İstanbul'un yeni itfaiyecileri için Sultangazi Cebeci Spor Kompleksi'nde mezuniyet töreni düzenlendi. Törene İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar ve itfaiyecilerin yakınları katıldı. Tören saygı duruşu, İstiklal Marşı okunmasıyla başladı. Mezun olan itfaiyeciler törende motopomp yarışları, engelli koşu parkuru ve kancalı merdivenle kule tırmanışı gibi spor gösterileri gerçekleştirdi.

KADININ HER ANLAMDA BAŞARILI OLABİLECEĞİNİ GÖSTERDİ

İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak, Bugün 37 kadını mezun ettik. Aday memuru ve itfaiye eri olarak yarından itibaren birliklerimize katılacaklar. Mezuniyet töreni kapsamındaki yarışmalarda özellikle kadın itfaiyeci arkadaşlarımızı mutlaka yarışması ve güçlerini göstermesi gerektiğini düşünerek programa dahil ettik. Bir kadın arkadaşımız da üçüncü oldu. Bu, kadının her anlamda başarılı olabileceğini gösterdi. Daha önce itfaiye sadece erkek mesleği olarak düşünülüyordu. Ancak bunu kadınların da yapabileceğini göstermiş olduk dedi.

BU MESLEĞİ RAFA KALDIRDIM AMA ÇÖPE ATMADIM

Zorlu bir süreçten geçerek itfaiyeciliğe adım attığını belirten Dilara Karabulut (25) Lise ve üniversite döneminde itfaiye bölümünü okudum. Üniversiteden sonra yaklaşık 5 yıl boyunca kadın alımı olmadığı için atanamadım. Artık bırak ve pes et dediler. Ben pes etmedim. Bu mesleği rafa kaldırdım ama çöpe atmadım. En sonunda da başardım bunu. Yaklaşık 1.5 yıl hem çalışıp hem sınava hazırlandım. Olabileceği ihtimaline göre hazırlandım. Olur diye bir şey yoktu bizim için. Parkuru başarıyla bitirdim. Kendimle gurur duyuyorum. Bu ailenin içine girdiğim için çok mutluyum. Çok büyük heyecan var. İstediğim meslekte olmak çok güzel. Bu mesleğin bazı zorlukları olacak ama bu aileye girdiğim için bu zorlukların hepsinin üstesinden gelebileceğimize inanıyorum şeklinde konuştu.

HER YANGIN AYRI BİR TECRÜBE OLACAK

Törende düzenlenen yarışmalarda 1. olan itfaiye eri Veysel Çelikal (25) İstanbul İtfaiyesi'nin bir üyesi olmak benim için çok güzel oldu. Birçok şehirde mülakatlara girip İstanbul'u kazandım. Bunun için çok mutluyum. Eğitimleri başarıyla bitirdim. Bugün de finali yapıyoruz. Eğitmenlerimiz ile bir aile gibi olduk. Çok heyecanlı ve bir o kadar da stresli bir iş. O yüzden buna adapte olmak için zorlu eğitimlerden geçtik. Ancak bu işi sevdiğim için daha mutlu ve zevkli bir şekilde yaptım. Bölümü birincilikle bitirdim ve bu da beni çok mutlu etti. Bütün hocalarıma teşekkür ediyorum. Olaylarla birebir temas halinde olacağız. Gerekli eğitimleri aldık ama her yangın ayrı bir tecrübe olacak. Ayrı bir heyecan taşıyacak. İnsanları ve hayvanları kurtarmak için elimden gelen ne varsa bunu sonuna kadar yapmak istiyorum dedi.

HERKESE YARDIM ELİNİ UZATMAYA HAZIRIZ

3. olan kadın itfaiyeci Cansu Tuna Şahin (30) ise göreve başlamak için hazır olduğunu ifade ederek, 'Bu şerefli teşkilatta olmaktan gurur duyuyorum. 5 aya yakın eğitimimizi tamamladık. Çok heyecanlıyız. Bugün tören de ayrıca coşkuluydu. Daha çok motive olduk. Kardeşlik esasına dayalı, ufak çaplı yarışlarımız oldu. Güzel geçti. Eğitimi üçüncülük derecesiyle tamamladım. Heyecanlıyım. Elimizden geleni yaptık. Bütün arkadaşlarımız emek verdi buna. Ben onları temsil ediyorum. Hepimizin ayrı ayrı emeği var. Eğitim boyunca zorlu ve disiplinli bir eğitim sürecinden geçtik. Tüm eğitmenlerimize gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Bundan sonra yardıma muhtaç herkese elimizi uzatmaya çalışacağız. Güzel şeyler olacak. Herkese yardım elini uzatmaya hazırız diye konuştu. Törenin ardından dereceye giren itfaiye erlerine İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar tarafından ödüller verildi.