İBB çalışanlarından israf tartışmasına ilişkin açıklama: 'İddialar dayanaksız ve çarpıtma'

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun kurumda israf yapıldığı iddialarının ardından İBB çalışanları bugün açıklama yaptı. Saraçhane'de yapılan basın açıklamasında belediye çalışanları, "İdeolojik kavgalara ve kişisel makam hırslarına malzeme edilmemesi gerektiğini savunarak iddiaların "dayanaksız ve çarpıtma" olduğunu dile getirdi.

Belediye çalışanları adına İBB Trafik Radyosu Koordinatörü Murat Kazanasmaz'ın okuduğu açıklamada israf iddialarının 'algı operasyonu' olduğu savunuldu. Kazanasmaz, "131 ülkeden daha büyük olan İstanbulumuz için yıllardır kaynakları etkin ve verimli kullanarak yapılan yüzlerce hizmet ve faaliyeti bir algı operasyonu ile israf kavramına sıkıştırma insafsızlığı gösterenleri kınıyoruz. İstanbullulara hizmet etmek vaadiyle yola çıkanları, iftira, karalama, çarpıtma ve yalanları terk ederek, hizmet belediyeciliğinin kurumsallaştığı İBB'yi yıpratmaktan, İstanbulluya hizmet eden binlerce İBB emekçisini iftiralarla toplum nezdinde küçük düşürmekten vazgeçmeye davet ediyoruz." şeklinde konuştu. Euronews.com'da Görüntüle