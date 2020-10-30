İBB bursu son başvuru tarihi ne zaman? İBB bursu kimlere verilir, şartları nelerdir? İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı nedir?

İBB bursuna başvuru yapan öğrenciler sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyor. İBB bursu ne zaman açıklanacak? İBB bursu şartları nelerdir? İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı nedir?

Geçtiğimiz günlerde sona eren İBB burs başvuruları sonrası öğrenciler heyecanlı bir bekleyiş içine girdi. Binlerce öğrencinin merakla beklediği İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte İBB burs sonuçları sorgulama sayfası!

İBB GENÇ ÜNİVERSİTELİ EĞİTİM YARDIMI NEDİR, NE KADAR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) genç üniversiteli eğitim yardımı çerçevesinde 30 bin öğrenciye gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyaç olan öğrencilere burs veriyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi-İBB burs miktarı yıllık öğrenci başı 3 bin 300 TL'dir.

İBB BURSU KİMLERE VERİLİR? İBB BURS ŞARTLARI

T.C. vatandaşı olmak

Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi *

Lisans veya önlisans öğrencisi olmak

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf/özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak

Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak **

Başvuru Yapamayacak Öğrenciler

Açık öğretimde okuyan öğrenciler

Yurtdışında öğrenim gören öğrenciler

Ücretli değişim programında bulunanlar

25 yaşından büyükler

Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar

Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler

Yüksek lisans ve doktora öğrencileri

* Anne babanın vefat etmesi ya da boşanması (Sadece resmi olarak boşanmış aileler) durumunda öğrencinin ikamet ettiği aile bireyi esas alınır.

** Başvuru sahipleri gerekli görüldüğü hallerde sosyal incelemeye tabi tutulacaklardır.

** Gelir beyanına AGİ/fazla mesai ve prim ücretleri dahil edilmez, bordro üstündeki net gelir baz alınır.