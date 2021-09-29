İBB Burs başvurusu ne zaman, şartları nelerdir? 2021 İBB burs başvurusu nasıl yapılır, başvuruda istenen belgeler nelerdir?

Her yıl başvuruların değerlendirilmesinin ardından öğrencilere burs yardımında bulunan İbb, 2021 - 2022 eğitim ve öğretim öncesinde de burs başvurularını yakında açıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2021 İBB burs başvurularının yakın zamanda başlayacağının haberi üzerine öğrenciler, İBB Burs başvurusu ne zaman, şartları nelerdir? 2021 İBB burs başvurusu nasıl yapılır, başvuruda istenilecek belgeler nelerdir? İBB burs başvuruları nasıl değerlendiriliyor? sorularına yanıt aradı. İşte detaylar...

İBB BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

"Genç Üniversiteli" Eğitim desteğinin başvuruları 5 Ekim'de başlıyor.

İBB BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

• T.C. vatandaşı olmak

• Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi *

• Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak

• Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

• Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf/Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak

• Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması

• Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak

İBB BURS BAŞVURUSU İSTENİLECEK BELGELER NELERDİR?

• Nüfus cüzdanı fotokopisi

• Sabıka kaydı/ Disiplin cezası almadığına dair belge

• Vukuatlı Nüfus kayıt örneği

• Öğrenci belgesi ve not durumunu gösteren transkript

• Bursluluk belgesi

• Disiplin belgesi

• Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi, Maaş bordrosu vb.)

• Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi

• Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler

•Sadece aktif öğrenci olan kardeşler dikkate alınacaktır.

•Kayıt donduran kardeşler değerlendirmeye alınmaz. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

•Açık öğretimde okuyan kardeşler değerlendirmeye alınmaz.

• Öğrencinin banka hesap bilgilerini içeren belge Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

• Öğrencinin İstanbul Kart bilgisi

• Tüm süreç Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (KVKK) uygun olarak yürütülecektir.

İBB BURS KİMLER BAŞVURU YAPAMAZ?

• Açık öğretimde okuyanlar

• Uzaktan öğretim görenler

• Ücretli değişim programında bulunanlar

• 25 yaşından büyükler

• Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar

• Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler

• Yüksek lisans ve doktora öğrencileri

İBB BURS BAŞVURULARI NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?

• Değerlendirmede, "Eğitim Yardımı Değerlendirme Kriterleri"ne göre yapılacak sıralama esas alınır.

• Eğitim yardımı, Değerlendirme Komisyonuyla karara bağlanacaktır.

• Eğitim yardımına başvuru esnasında istenen belgelerin eksiksiz olarak yüklenmesi gerekmektedir. Eksik evrak yüklenmesi durumunda başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

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