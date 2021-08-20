İBB Başkanı İmamoğlu'na Büyükada'da vatandaştan temizlik tepkisi
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İBB Başkanı İmamoğlu'na Büyükada'da vatandaştan temizlik tepkisi

İhlas Haber Ajansı / Halit Arslan - Haberler | Politika

İBB Başkanı İmamoğlu'na Büyükada'da vatandaştan temizlik tepkisi "Bu kadar Adayı sadece 4 kişi temizleyebilir mi" İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Büyükada'da düzenlenen bir etkinliğe katılarak vatandaşla bir araya geldi.

İBB Başkanı İmamoğlu'na Büyükada'da vatandaştan temizlik tepkisi

"Bu kadar Adayı sadece 4 kişi temizleyebilir mi"

İSTANBUL - İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Büyükada'da düzenlenen bir etkinliğe katılarak vatandaşla bir araya geldi. Büyükada'da sokaklarda yapılan temizliğin yeterli olmadığını belirten bir kadın, Başkan İmamoğlu'na tepki gösterdi. Kadının İmamoğlu'na "Neden temizlenmiyor dedim, verdikleri cevap 'biz 4 kişiyiz' oldu. Bu kadar Adayı sadece 4 kişi temizleyebilir mi? Ben bu adada yaşıyorum ve bu ada temiz değil" dediği görüldü. Başka bir vatandaş ise adada sivrisineklerin yoğun olduğunu belirterek ilaçlamanın artmasını talep etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz gün Büyükada'da bir etkinliğe katıldı. İmamoğlu burada Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül ve ada sakinleriyle bir araya geldi. Düzenlenen organizasyona katılan ada sakinlerinden bir kadın, Büyükada'da sokaklarda yapılan temizlik işlemlerinin yetersiz olduğunu savunarak İmamoğlu'na tepki gösterdi.

Tepkisini dile getiren ve temizlik görevlileriyle konuştuğunu söyleyen kadının, "Neden temizlenmiyor dedim, verdikleri cevap 'biz 4 kişiyiz' oldu. Bu kadar adayı sadece 4 kişi temizleyebilir mi? Sadece soruyorum. Bu konuyla lütfen ilgilenin. Ben bu konuyla ilgili yetkililere mail de atacağım. Adayı da dolaşıp bunu görev edineceğim, fotoğraflayacağım. Hani dediniz ya 'ben adayı dolaştım' diye. Siz geleceğiniz zaman demek ki ada temizlendi. Ama ben bu adada yaşıyorum ve bu ada temiz değil" dediği görüldü.

Başka bir kadın ise İmamoğlu'na, "İlaçlamanın artmasını rica ederim, sivrisinekten geçemiyoruz" dedi.

İBB Başkanı İmamoğlu'na Büyükada'da vatandaştan temizlik tepkisi
İBB Başkanı İmamoğlu'na Büyükada'da vatandaştan temizlik tepkisi
İBB Başkanı İmamoğlu'na Büyükada'da vatandaştan temizlik tepkisi
İBB Başkanı İmamoğlu'na Büyükada'da vatandaştan temizlik tepkisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halit Arslan

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İBB Başkanı İmamoğlu'na Büyükada'da vatandaştan temizlik tepkisi - Haberler
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