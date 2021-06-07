İBB Başkanı İmamoğlu, Melen Barajı'nı inceledi
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İBB Başkanı İmamoğlu, Melen Barajı'nı inceledi

Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek - Haberler | Güncel

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Melen havzası üzerine İstanbul'un su ihtiyacını gidermek amacıyla yapımı devam eden Melen Barajı'nda incelemelerde bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Melen havzası üzerine İstanbul'un su ihtiyacını gidermek amacıyla yapımı devam eden Melen Barajı'nda incelemelerde bulundu.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinden geçen Melen Çayı üzerindeki barajın inşaat alanına gelen İmamoğlu, burada görevlilerden bilgi aldı.

İncelemelerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan İmamoğlu, amaçlarının, İstanbul'un kritik su sorununu kesin çözüme kavuşturmak olduğunu belirtti.

İmamoğlu, daha önce barajda çatlakların meydana gelmesi nedeniyle yeni bir sürece ihtiyaç duyulduğunu dile getirerek, ihale sürecinin başlatıldığını, DSİ ile İSKİ arasında iletişim bağı kurulduğunu aktardı.

Barajda, su geçirimsizliğinin sağlanması, çatlakların yarattığı sorunların giderilmesi, kaya dolgu ve zemin güçlendirilmesi çalışmalarının sürdürüldüğünü anlatan İmamoğlu, DSİ yetkililerinin hem kendilerini hem de kamuoyunu iş programı açısından en yakın zamanda bilgilendireceğine inandığını ifade etti.

Burada İSKİ'nin de hizmetleri olduğunu vurgulayan İmamoğlu, "Havzayı koruyan, bütün atık suları toplayan kollektörlerle baraja tek bir damlası dahi akmayacak biçimde sonraki safhaya aktaran tünellerin yapımı da olmak üzere ciddi bir yatırımın içerisindeyiz. Belki de 300 milyon lirayı aşacak bir yatırım yapıyoruz. Tünellerle beraber bu 500 milyon lirayı buluyor." dedi.

İSKİ'nin buradaki faaliyetlerinin İstanbul için kıymetli olacağına değinen İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Temiz bir havza elde etmek, hatta çevre belediye ve köylerin atık sularını bu kollektörlere aktarmalarıyla onlara da çevre adına katkı sunma zeminini hazırlamış olacağız. Aynı zamanda Kocaali başta olmak üzere iş ve istihdamla ilgili bu bölgeden insanların çalışması ve iş bulması konusunda da taahhütte bulunduk. Bu bölgenin insanları buradan ekmek yesin."

İmamoğlu, açıklamasının ardından kendisine eşlik eden CHP ve İYİ Parti'nin Sakarya ve Düzce il başkanları ve üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

İBB Başkanı İmamoğlu, Melen Barajı'nı inceledi
İBB Başkanı İmamoğlu, Melen Barajı'nı inceledi
İBB Başkanı İmamoğlu, Melen Barajı'nı inceledi
İBB Başkanı İmamoğlu, Melen Barajı'nı inceledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

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