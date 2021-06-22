İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müzik saati çıkışına gönderme! Atatürk'ün sözünü paylaştı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eğlence mekanlarıyla ilgili, "Saat 24.00'a kadar açık olmak şartıyla açılacaklar. Kusura bakmayın, kimsenin kimseyi rahatsız etme hakkı yok" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Atatürk'ün sözü ile yanıt verdi.