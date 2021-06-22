İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müzik saati çıkışına gönderme! Atatürk'ün sözünü paylaştı
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İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müzik saati çıkışına gönderme! Atatürk'ün sözünü paylaştı

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Güncel

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eğlence mekanlarıyla ilgili, "Saat 24.00'a kadar açık olmak şartıyla açılacaklar. Kusura bakmayın, kimsenin kimseyi rahatsız etme hakkı yok" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Atatürk'ün sözü ile yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından Türkiye'nin yeni normalleşme planını açıklamış ve eğlence mekanlarıyla ilgili, "Bir şartla açılacaklar, saat 24.00'a kadar açık olmak şartıyla. Kusura bakmasınlar, kimsenin kimseyi rahatsız etme hakkı yok" demişti. Erdoğan'ın bu sözlerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'ndan imalı yanıt geldi.

ATATÜRK'ÜN SÖZLERİNİ YAZDI

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuya ilişkin paylaşımını alıntılayan İmamoğlu, Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözünü paylaştı. İmamoğlu paylaşım üzerine Atatürk'ün "Önderlerin görevi, yaşam sevinç ve istekle karşılamak yönünde uluslararası yol göstermektir" sözünü ekledi.

İmamoğlu'nun paylaşımı şöyle:

İBB Başkanı İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Kusura bakmasınlar' ifadelerine Atatürk'ün sözüyle yanıt verdi
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müzik saati çıkışına gönderme! Atatürk'ün sözünü paylaştı
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