İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP Kurultayı'nda! Gazetecilerin "Ayasofya" sorusuna 2 kelimelik yorum
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP Kurultayı'nda! Gazetecilerin "Ayasofya" sorusuna 2 kelimelik yorum

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Kurultayı'nda basın mensuplarını ziyaret etti. Gazetecilerin sorduğu "Ayasofya" sorusuna ise "Hayırlı olsun" şeklinde yanıt verdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP Kurultayı'nda! Gazetecilerin
25.07.2020 11:05 | Son Güncelleme: 25.07.2020 11:57

İmamoğlu, CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'nın yapıldığı Bilkent Odeon'da basın mensuplarını ziyaret etti. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasına yönelik bir soru üzerine, "Hayırlısı olsun" yanıtını verdi. Öte yandan kurultayla ilgili değerlendirmesi sorulan İmamoğlu, "Bu kurultay Türkiye'nin geleceği için çok önemli" değerlendirmesini yaptı.

"BİLDİĞİMİZ KURULTAYLARDAN ÇOK FARKLI"

Kurultay hakkında konuşan Ekrem İmamoğlu, "CHP sadece kendisine oy veren ya da partimize oy veren insanlar için bir umut kurultayı yapmıyor, bence şu an muhalefeti temsil eden hangi ruh varsa onu temsil edecek bir kurultay yapacak. Dolayısıyla sorumluluğunun çemberi çok büyük. Bugün bu salona giren ve oy kullanan bütün delegelerimizin bence bu anlayışla hareket etmesi lazım, bu anlayışla oyunu kullanması lazım. Bildiğimiz kurultaylardan çok farklı. Türkiye siyasetinin ya da bugünkü rejimin öngördüğü biçimle baktığımızda hiçbir parti için tek başına bir iktidar söz konusu olmadığına göre demek ki çok kapsayıcı, uzlaşmacı bir anlayışla kurultayı düşünmek ve ona göre kararlar almak lazım. Bu bizim ideolojik sapmamız anlamına asla gelmiyor, zaten CHP'nin ideolojisi hem evrensel değerlere çok kıymet verir hem de Türkiye'de kapsamayacağı hiçbir değer yoktur. Bu ittifak büyük bir ittifak olmalı" dedi.

"GENEL BAŞKANIMIZLA İLGİLİ SORGULAYACAĞIMIZ BİR ŞEY YOK"

Kurultayda genel başkanlık yarışının yaşanıp yaşanmayacağına yönelik bir soruyu da yanıtlayan İmamoğlu, "Bizim Genel Başkanımızın çok tarihi bir misyon üstlendi. Özellikle son yerel seçimler, dolayısıyla. Bizim Genel Başkanımızla ilgili zerre kadar sorgulayacağımız bir şey yok. Sadece etrafını iyi bir yönetimle toparlamamız gerekiyor." diye konuştu.

İmamoğlu, onur üyelerinin kurultay salonundan farklı bir alana alınmasıyla ilgili itirazlarına yönelik soru üzerine, olağanüstü bir dönemden geçildiğine işaret etti.

KORONAVİRÜS YORUMU

Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle her harekete önem verildiğini vurgulayan İmamoğlu, "Böyle bir ortamda, bu döneme farklı bakmak lazım. Her tarafında kusur bulabiliriz. Biz istemez miyiz yüz binlerle bu iktidara yürüyüş kurultayını yapmayı. Ama başka bir dönem yaşıyoruz, anlayışla bakmamız lazım." ifadesini kullandı.

CHP'NİN KURULTAY İÇİN YAPTIĞI RAP ŞARKIYI DEĞERLENDİRDİ

İmamoğlu, CHP'nin kurultay için hazırladığı rap şarkısını nasıl bulduğunun sorulması üzerine, şarkıyı seslendiren Ali Altay'ı çok sevdiğini belirtti. Rap şarkılarının ruhunun farklı olduğunu belirten İmamoğlu, "Rapin ruhu yeni kuşaklar için çok kıymetli. Ben iktidarın özellikle bazı özgürlükleri kısıtlayıcı tavırlarından önce o şarkıyı ve sözlerini dinlemelerini tavsiye ederim. Kim olursa olsun." dedi.

Kaynak: AA

Manşet

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