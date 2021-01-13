İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyenin eski dönemine ilişkin 35 usulsüzlük dosyasını İçişleri Bakanlığı'na verdi

İçişleri Bakanlığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun belediyenin eski dönemine ait usulsüzlük iddialarını ihbar kabul etmiş ve konuyu araştırmak için 3 müfettiş görevlendirmişti. İmamoğlu'nun İBB Teftiş Kurulu tarafından hazırlanan 35 usulsüzlük dosyasını incelemesi için görevlendirilen müfettişlere teslim ettiği öğrenildi.

İBB Başkanı Emrem İmamoğlu daha önce yaptığı açıklamada, İBB Teftiş Kurulu'nun 40'a yakın usulsüzlük dosyası üzerinde çalıştığını söylemiş, tamamlanan dosyaları yargıya taşımaya başlamıştı. Dönemin İBB Genel Sekreter Yardımcısı olan Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun da aralarında bulunduğu yöneticiler hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu.

BAKANLIK 3 MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRMİŞTİ

İmamoğlu'nun belediyenin eski dönemine ait usulsüzlük iddialarını ihbar kabul eden İçişleri Bakanlığı dosyaları incelemek için 3 mülkiye müfettişi görevlendirmişti.

DOSYALARIN AKIBETİ İNCELEMENİN ARDINDAN BELLİ OLACAK

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre; müfettişler, 29 Aralık 2020 günü İBB Başkanlığı'na geldi. Ankara'dan İBB'ye gönderilen 3 mülkiye müfettişi resmi yazıyla, usulsüzlük dosyalarını İBB Teftiş Kurulu Başkanlığı'ndan istemesinin ardından dosyaların teslimi için 12 Ocak 2020'e kadar süre verildi.

40'a yakın dosyadan 35'i 12 Ocak günü müfettişlere teslim edildi. Dosyaların, mülkiye müfettişleri tarafından inceleneceği öğrenildi. Dosyaların akıbeti mülkiye müfettişlerinin incelemesinin ardından belli olacak.

İBB Teftiş Kurulu'nun mülkiye müfettişleri görevlendirilmeden önce de bazı dosyaları tamamlayarak işlem başlattığı ancak İstanbul Valiliği'nden gerekli izinleri alamadığı öğrenildi.

YENİKAPI'DA SERGİLENEN ARAÇLAR DA DOSYADA

Usulsüzlük dosyaları içinde, kamuoyunda uzun süre tartışılan İBB'nin bir önceki döneminde tahsis ettiği 600'e yakın lüks makam araçları da var. İmamoğlu'nun 'israf' dediği araçlar Yenikapı'da sergilenmişti.