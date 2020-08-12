İBB Aziz Polyeuktos Kilisesi'ni temizledi İBB, şehrin farklı noktalarındaki kültür varlıklarını, gelecek nesillere ulaştırmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ayasofya'dan sonra İstanbul'un en büyük bazilikalarından olan Aziz Polyeuktos Kilisesi'nin günümüze ulaşan kalıntılarında, İBB ekipleri tarafından temizlik ve bakım çalışmaları yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kente değer katan eserleri Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı'nın "İBB Miras" projesiyle sürekli gözetim altında tutuyor. Kültür varlıklarının mevcut durumuyla ilgili tespitini yapan ve rutin temizliğini sağlayan İBB Miras ekipleri, Saraçhane'de bulunan Aziz Polyeuktos Kilisesi'nde çalışma başlattı. Tarihi yapıyla ilgili gelen ihbarlar üzerine harekete geçen İBB Miras ekipleri, İBB birimleriyle birlikte ortak çalışma yürüttü. İBB Zabıta, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, Atık Yönetimi Müdürlüğü ile koordineli şekilde gerçekleştirilen çalışmalarda çitlerdeki kırıklar tamir edildi, genel temizlik yapıldı ve hasarlı kapılar onarıldı.

KÜLTÜR VARLIKLARINA DÜZENLİ BAKIM VE TEMİZLİK

İBB, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış İstanbul'a ait eserlerin korunması için "İBB Miras" projesini hayata geçirdi. Şehrin farklı noktalarında belirlenen rotalarda kültür varlıklarına yönelik bakım ve temizlik çalışmaları yapan İBB Miras ekipleri, İstanbullunun da yapıların güncel durumlarından haberdar olmasını sağlıyor.

İstanbul genelinde kültürel miras envanterinin oluşturulması ve güncellenmesine dönük araştırma, veri toplama, belgeleme, tespit, analizler yapan İBB Miras ekipleri, kültür mirası değerlerinin araştırılması ve tescilinin önerilmesi için ilgili kurumlarla irtibatlı çalışmalar yürütüyor.

Kaynak: Bültenler