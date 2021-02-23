Hz Muhammed sözleri! HZ. Muhammed şehitler için sözleri! Peygamber Efendimizin Cuma sözleri!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Hz Muhammed sözleri! HZ. Muhammed şehitler için sözleri! Peygamber Efendimizin Cuma sözleri!

23.02.2021 14:25 | Son Güncelleme: 23.02.2021 14:28
Hz Muhammed sözleri! HZ. Muhammed şehitler için sözleri! Peygamber Efendimizin Cuma sözleri!

En güzel HZ. Muhammed sözleri! Peygamberimizin güzel sözleri! HZ. Muhammed ile ilgili ayetler! Hz Muhammed sözleri! HZ. Muhammed şehitler için sözleri! Peygamber Efendimizin Cuma sözleri!

HZ. Muhammed ile ilgili ayetler neler? Peygamberimiz ile ilgili hadisler! Hz Muhammed sözleri! HZ. Muhammed şehitler için sözleri! Peygamber Efendimizin Cuma sözleri!

HZ. MUHAMMED SÖZLERİ

- "Ailesini müdafaa ederken öldürülen şehittir." (Tirmizî, Diyât, 21) 3650 "Kişinin imtihanı, ailesi, malı, çocuğu ve komşusu iledir. Namaz, oruç, sadaka ve (iyiliği) emredip (kötülükten) sakındırma işte bu imtihan için kefaret olur." (Buhârî, Mevâkîtü's-salat, 4)

- "Kim üç kız çocuğunun geçimini sağlar, onlan terbiye edip evlendirir ve onlara güzel davranırsa, cennet onundur!" (Ebû Davûd, Edeb, 120-121)

- "Veren el üstündür. Vermeye, geçimini sağlamakla yükümlü olduğun kimselerle; annenle, babanla, kız ve erkek kardeşlerinle başla. Sonra da yakınlık durumuna göre devam et." (Nesâi, Zekât, 51)

PEYGAMBERİMİZİN HADİSLERİ

- "Kendisi cehennem ateşine ve cehennem ateşi de kendisine haram olan kişiyi size bildireyim mi? Cana yakın, yumuşak huylu, kolaylaştırıcı kimse." (Tirmizî, Sıfatü'l-kıyâme, 45)

- "Nerede olursan ol, Allah'a karşı sorumluluğunun bilincinde ol! Kötülüğün peşinden iyi bir şey yap ki onu yok etsin. İnsanlara da güzel ahlâka uygun biçimde davran!" (Tirmizî, Birr, 55)

- ''Ailesi ve idaresi altında bulunanların hak ve hukukunda adaletle davrananlar, Allah katında nurdan koltuklara otururlar.'' (Müslim, İmâre, 18)

- "Birbirinizden nefret etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Bir Müslümanın din kardeşiyle üç günden fazla küs durması helâl olmaz!" (Buhârî, Edeb, 62)

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Donald Trump Pervin Buldan Meral Akşener
Magazin Ezgi Mola Zeki Müren Serenay Sarıkaya İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Cenk Tosun Hakan Kutlu Ünal Karaman Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kamu Mart İzmir Göztepe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hz Muhammed sözleri! HZ. Muhammed şehitler için sözleri! Peygamber Efendimizin Cuma sözleri! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.2.2021 14:28:27. #1.15#
title