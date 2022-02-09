Hz. Peygamber'e hakaret ettiği iddia edilen ilahiyatçı hakkında suç duyurusu

- Yazdığı bir kitabında Hz. Muhammed'e (Sallallahü aleyhi ve sellem) hakaret ettiği iddia edilen Prof. Dr. Mehmet Azimli hakkında, Evlad-ı Resul İlim ve İrfan Derneği üyeleri tarafından suç duyurusunda bulunuldu.

Evlad-ı Resul İlim ve İrfan Derneği üyeleri, 'Siyeri Farklı Okumak' isimli kitabında Hz. Muhammed'e (Sallallahü aleyhi ve sellem) yönelik söylediği sözler nedeniyle Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Azimli hakkında suç duyurusunda bulundu.

ÜÇ AYRI SUÇTAN YARGILANMASI TALEP EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına verilen suç duyurusu dilekçesinde, Prof. Dr. Mehmet Azimli'nin 'dini değerleri aşağılama', 'halkın bir kesimini aşağılama' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçlarından yargılanması talep edildi.

"BU HADSİZİN DE REZİL OLACAĞINDAN ZERRE ŞÜPHEMİZ YOKTUR"

Suç duyurusunun ardından İstanbul Adalet Sarayı önünde açıklama yapan Evlad-ı Resul İlim ve İrfan Derneği Genel Başkan Yardımcısı Seyyid Muhammed Bütün, "Peygamber efendimize hakaret eden Prof. Dr. Mehmet Azimli şahsı şikayet etmeye geldik, suç duyurusunda bulunmaya geldik. Mekkeli müşrikler dahi, efendimizin pak ve temiz nesebi hakkında konuşmazken, efendimizin pak, temiz ve en şerefli soyuna necis dilini uzatan, milletin verdiği vergilerle maaş alıp milletin en değerlisine, en mukaddes saydığı Peygamberlerin Sultanı, Rabb'imizin habibine edepsizce, küstahça, hadsiz bir şekilde 'veledi zina olabilir' diyor. 'Siyeri Farklı Okumak' adlı rezil kitabında, 44. sayfada şöyle söylüyor, 'Hz. Peygamber'in babasının durumu, gereğince tahlil edilirse evlendikten sonra, evlilik öncesi kendisini 'beraber olmaya' davet eden kadınlarla birlikte arzu ve isteği ile bu kadınlara gittiği ve birlikte olma arzusuna neden cevap vermediklerini sorduğu sabittir.' Evet, bu bir ilahiyat profesörü, bunu söylüyor. Bu hadsizin de cezasını hem bu dünyada hem de ahirette çekeceğinden ve rezil olacağından zerre şüphemiz yoktur" dedi.

"EFENDİMİZE DİL UZATILMASINI ASLA VE ASLA KABUL ETMİYORUZ"

Ehl-i Sünnet Akademisi Kurucusu Emrah Demiryent ise, "Eski kutsal kitaplarda dahi övülmüş olan Peygamber Efendimize, bugün akademi ismini kendisine kamufle ederek Efendimize dil uzatılmasını asla ve asla kabul etmiyoruz. Biz kesinlikle hukuk çerçevesinde Peygamber Efendimizin müdafaasını hepimiz kendimize görev edindik ve bugün buradayız inşallah. Kendisini 'profesör doktor' kılıfı adı altında gizleyerek İslam düşmanlığı yapan kimselerin de yaptığını asla kabul etmiyoruz. Onların yazdığı iki üç satıra kesinlikle hiçbir mümin evladı kanmayacaktır. Bu tür tahrifatları, bozuklukları terk etsinler. Bizim çoluk çocuğumuzun yakasından düşsünler istiyoruz" ifadelerini kullandı.

(Sema Demir/İHA)