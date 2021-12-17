HZ. MEVLANA 748'İNCİ VUSLATINDA AYDIN'DA ŞEB-İ ARUS ÖZEL KONSERİYLE ANILDI

AYDIN (DHA) - AYDIN'da, Hz. Mevlana'nın 748'nci Vuslat Yıldönümü anma etkinlikleri kapsamında Şeb-i Arus Türk tasavvuf müziği özel konseri düzenlendi.

Hz. Mevlana'nın 748'nci vuslat yıldönümü etkinlikleri kapsamında, Hidayet Sayın Kültür Merkezi'nde Şeb-i Arus Türk tasavvuf müziği özel konseri düzenlendi. Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen konser iki bölümden oluştu. İlk bölümde İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sanatçıları sahne aldı. Koro, Sultan 3'üncü Selim'in Suzidilara makamında bestelediği ayini şerifi seslendirdi. Anma konserine Aydınlılar yoğun ilgi gösterdi. İkinci bölümde ise seslendirilen eserlere semazenlerin gösterisi eşlik etti. Konserin solistliğini Erdem Özgen yaptı. Gecenin sonunda Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, Solist Erdem Özgen ve ekibine teşekkür edip, çiçek verdi.

Şeb-i Arus akşamındaki konserle Mevlana Hazretleri'nin ölüm yıl dönümünü andıklarını ifade eden İl Kültür ve Turizm Müdürü Tuncer, "Mevlana'nın tasavvufunda hayatın anlamı aşktır. Aşk da Allah'ın en belirgin vasıflarındandır. Bu anlamda, bu akşam aşk ile Mevlana'yı anarak ve onun felsefesini hatırlayarak ruhumuzu beslemek, güzel bir güne imza atmak amacıyla bu özel konseri düzenledik" diye konuştu.