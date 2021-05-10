Hyundai Elantra ve Santa Fe'ye IIHS'den tam not
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Hyundai Elantra ve Santa Fe'ye IIHS'den tam not

Hyundai Elantra ve Santa Fe'ye IIHS'den tam not
Carmedya.com - Haberler | Otomobil

Hyundai’nin yakın zamanda piyasaya sunduğu yeni modelleri Elantra ve Santa Fe, üst düzey aydınlatma sağlayan LED farlarıyla Amerikan Otoyol Güvenliği ve Sigorta Enstitüsü (IIHS) tarafından en güvenlikli otomobiller kategorisinde ödüllendirildi.

CARMEDYA.COM – Hyundai'nin yakın zamanda piyasaya sunduğu yeni modelleri Elantra ve Santa Fe, üst düzey aydınlatma sağlayan LED farlarıyla Amerikan Otoyol Güvenliği ve Sigorta Enstitüsü (IIHS) tarafından en güvenlikli otomobiller kategorisinde ödüllendirildi.

Bağımsız bir kuruluş olan dünyaca ünlü IIHS, Avrupa'daki Euro NCAP ile benzer değerlerde çarpışma testleri ve otoyol güvenliğini sağlayacak araştırmalar yapıyor.

2021 Top Safety Pick ödülüne layık görülen Elantra ve Santa Fe, Hyundai'nin 2021 TSP veya TSP Plus derecesi alan sekizinci ve dokuzuncu modelleri. Hyundai, yedi modelinde Top Safety Pick derecesine ulaşırken ve iki modelinde de Top Safety Pick Plus seviyesini elde etti. TPS ödüllü tüm Hyundai SUV modelleri çarpışma testlerinden başarıyla ayrılarak yaya ve yolcu güvenliğini ne derece önemsediğini de kanıtlamış oldu. Hyundai ayrıca, opsiyonel olarak sunduğu FCA ön çarpışma önleme sistemi (Front Collision Assistant) ve LED farlarıyla bugün otomotiv endüstrisinde güvenlik donanıma en fazla yer veren marka olarak üçüncü sırada yer alıyor.

TSP ödülünü kazanmak için araçların sürücü ve yolcu tarafı çarpışma testlerinden başarıyla ayırlması şart. Ayrıca, orta şiddetli çarpışma testlerinin yapıldığı ön, yan, tavan sertliği ve koltuk başlığı dahil olmak üzere toplam altı bölgede de dayanıklılıklar değerlendiriliyor. Tüm bu çarpışma testlerinden iyi derecelendirmeler almak için gövde ve şasinin dayanıklı olması yeterli değil. Aynı zamanda, çarpışma önleyici, sürücü uyarıcı ve aydınlatma gibi destek sistemlerinin donanım listesinde olup olmadığı da sonuçları etkiliyor. Daha yüksek seviye olan Top Safety Pick Plus ödülünü almak için de sürüş yardımcıları gibi kaza önleyici sistemlerin araçta tamamen standart olarak sunulması gerekiyor.

Kaynak: Carmedya.com

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