Hyundai'den 280 beygirlik sedan: Elantra N
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Hyundai'den 280 beygirlik sedan: Elantra N

Hyundai'den 280 beygirlik sedan: Elantra N
Carmedya.com - Haberler | Otomobil

Yüksek performanslı N modelleriyle dikkat çeken Hyundai, bu kez de C sedan segmentindeki temsilcisi Elantra’nın 280 beygirlik N versiyonunu tanıttı.

CARMEDYA.COM – Yüksek performanslı N modelleriyle dikkat çeken Hyundai, bu kez de C sedan segmentindeki temsilcisi Elantra'nın 280 beygirlik N versiyonunu tanıttı.

Hot sedan olarak tabir edilen otomobil, en fazla bilinen Hyundai modeli Elantra'ya çok farklı bir kimlik kazandırıyor. Günlük kullanıma uygun olan Elantra N, standart modelden çok farklı olarak üretiliyor. Dinamik bir sürüş kabiliyetine sahip olan otomobil, agresif bir tasarımla geliyor.

Elantra N'in gelişiminde 40'tan fazla element rol oynamış. Hızlı otomobilleri seven kullanıcılar için etkileyici bir karakter sergileyen otomobil, aynı zamanda Hyundai'nin ilk yüksek performanslı sedanı olarak da öne çıkıyor.

Elantra N, 2.0 litrelik turbo beslemeli bir motorla üretiliyor. Bu motor, standart 2.0 litrelik Hyundai motorlarından farklı olarak 52 mm çapında bir turbo paline sahip. Ayrıca, silindir kapağının şekli ve malzemesiyle birlikte motorun hem performansını hem de dayanıklılığını artırılmış. Sonuç olarak, yeni nesil turbo motor teknolojisiyle birlikte etkili bir hızlanma için yaklaşık 5.500 devirden itibaren maksimum bir güç çıkışı elde ediliyor.

Elantra N'nin 280 beygir güç üreten motoru aynı zamanda 392 Nm maksimum tork değeri sunuyor. Bu inanılmaz tork değeriyle beraber gücünü ön lastiklere 8 ileri, ıslak tip çift kavramalı şanzıman (DCT) ile aktaran Elantra N, aynı zamanda N Grin Shift (NGS) ile turbo basıncını artırarak gücünü anlık olarak 290 beygire kadar artırıyor. Sonuç olarak Elantra N, 250 km/s azami hıza ulaşıyor ve 0-100 km/s arasını sadece 5,3 saniyede tamamlıyor.

Elantra N'nin bu canlı sürüş performansı ve özellikle virajlardaki dinamizmi, standart olarak sunulan e-LSD yani elektronik Sınırlı Kaymalı Diferansiyel ile sağlanıyor. Bu özelliğe ek olarak, Değişken Egzoz Valf Sistemi ve Kalkış Kontrolü ile de performanslı sürüş destekleniyor. Aynı zamanda Elantra N, yüksek performanslı motoruna paralel olarak güçlü bir fren sistemiyle geliyor. Ön ve arkalarda 360 mm çapındaki fren disklerine ve bu diskleri soğutmakla görevli havalandırma kanallarına sahip.

Elantra N, sürüş keyfi için özel bir donanımla üretiliyor. N Sound Equalizer (NSE), Elantra TCR yarış otomobilinin motor ve egzoz seslerini sağlayarak sürücünün daha gerçekçi ve dinamik bir motor sesi duymasını sağlıyor. Son olarak Elantra N, dinamik sürüş performansını desteklemek için 19 inçlik jantlarına sarılı Michelin PS4S lastiklerini kullanan ilk N modeli.

N modellere özgü iç mekan, Elantra'da da karşımıza çıkıyor. N direksiyon simidi, N vites kolu, N Racing koltuklar, N kapı koruma panelleri ve N metal pedallar gibi öğeler otomobilin güncel Elantra modelinden çok daha farklı bir atmosferde olmasını sağlıyor. 10.25 inç ebatındaki bilgi eğlence ekranında bulunan N Modu sayesinde aracın tüm dinamikleri ve DNA'sı elektronik olarak değiştirilebiliyor ve farklı sürüş modları anlık olarak seçilebiliyor.

Kaynak: Carmedya.com

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