Huzurun geldiği Kato Dağındaki saklı cennet ilk defa görüntülendi
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Huzurun geldiği Kato Dağındaki saklı cennet ilk defa görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Hazım Gökçe - Haberler | Güncel

Huzurun geldiği Kato Dağındaki saklı cennet ilk defa görüntülendi Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde terör olayları nedeni ile gidilemeyen bölge, 35 yıl aradan sonra ilk defa görüntülendi.

Huzurun geldiği Kato Dağındaki saklı cennet ilk defa görüntülendi

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde terör olayları nedeni ile gidilemeyen bölge, 35 yıl aradan sonra ilk defa görüntülendi. Yeşile bürünen Kato Dağının arka yüzü görenleri kendine hayran bıraktı.

Şırnak'ta uzun yıllar teröristlerin ikinci Kandil olarak adlandırdığı ve girilemez dediği 2 bin 900 rakımlı Kato Dağı şehit tümgeneral Aydoğan Aydın paşa ve silah arkadaşlarının başarılı operasyonları sayesinde teröristlerin inlerine kadar girilmiş ve Beytüşşebap bölgesi teröristlere dar edilmişti. 35 yıldır ilk defa çekimi yapılan yayla ve keşfedilmemiş mağaralar ilk defa görüntülendi.

AK Parti Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ve Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan Kato Dağı arkasında kurulan Tuzluca askeri üs bölgesini ziyaret etti. Erkan ve Aşan, üs bölgesinde Mehmetçik ile bir araya geldikten sonra Meydana Koyla Yaylası ve Kato Dağında bulunan saklı cenneti ziyaret etti.

"Beytüşşebap huzurun başkentidir"

Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan, yolu olmayan yayla yollarını açtıklarını ve 35 yıldır gidilemeyen bölgelere yol götüreceklerini ifade etti. Başkan Aşan, "Beytüşşebap huzurun başkenti. Burada yüksek rakımlı yaylalar var. Birçok il ve ilçeden gelen göçerler bu yaylalara akın ediyor. Özellikle sürü sahipleri burada yayla kiralamakta. Belediye olarak yaylalara yol götürüyoruz. Son yıllarda halkın hizmetine açılan yaylalarda artık huzur hakim. Her yerde kuraklık hakimken burada ise çok güzel bir bahar yaşıyoruz" diye konuştu.

Daha sonra konuşan AK Parti İl Başkanı Erkan, dağların artık özgür olduğunu söyledi. Erkan, "Öncelikle burada bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Daha önce güvenli olmayan bir bölgeydi. Şimdi gördüğünüz gibi Kato Dağının zirvesindeyiz. El değmemiş gizli cennet. Güzel ilçemiz Beytüşşebap emsalsiz bir yerdir. Burada rahatlıkla gezebiliyoruz herhangi bir endişe duymadan. Sivil insanlar için güvenlik önemliydi. Son yıllarda AK Parti ile beraber güvenlik sorunu kalmadı. Terörü bitirme noktasına getirdik. Tarım, hayvancılık, arıcılık terör nedeniyle yapılamadı. Şimdi göçerler akın akın geliyor" dedi.

Huzurun geldiği Kato Dağındaki saklı cennet ilk defa görüntülendi
Huzurun geldiği Kato Dağındaki saklı cennet ilk defa görüntülendi
Huzurun geldiği Kato Dağındaki saklı cennet ilk defa görüntülendi
Huzurun geldiği Kato Dağındaki saklı cennet ilk defa görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hazım Gökçe

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