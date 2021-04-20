Huzursuz Bacak Sendromu nedir? Huzursuz Bacak Sendromu belirtileri nelerdir, nasıl teşhis edilir?

İnsanlar bazen otururken, dinlenirken ya da yatarken bacağında bir huzursuzluk hissedebilir. Bacağımızda hissettiğimiz ve tam olarak tanımlayamadığımız bu rahatsızlık, uyuşma, karıncalanma gibi hisler neyin belirtisi merak ediliyor. Yaşanılan bu duruma Huzursuz Bacak Sendromu adı verilen adı veriliyor. Peki, Huzursuz Bacak Sendromu nedir? Huzursuz Bacak Sendromu belirtileri nelerdir, nasıl teşhis edilir? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İnsanlar bazen otururken, dinlenirken ya da yatarken bacağında bir huzursuzluk hissedebilir. Bacağımızda hissettiğimiz ve tam olarak tanımlayamadığımız bu rahatsızlık, uyuşma, karıncalanma gibi hisler neyin belirtisi merak ediliyor. Yaşanılan bu duruma Huzursuz Bacak Sendromu adı verilen adı veriliyor. Peki, Huzursuz Bacak Sendromu nedir? Huzursuz Bacak Sendromu belirtileri nelerdir, nasıl teşhis edilir? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

HUZURSUZ BACAK SENDROMU NEDİR?

Huzursuz bacak sendromu (HBS), uyku ya da istirahat esnasında (otururken veya yatarken) bacaklarda hissedilen rahatsızlık, huzursuzluk, hareket ettirme ihtiyacı, uyuşma, karıncalanma bazen de tam olarak tanımlanamayan bir histir.

Bu his kişiyi özellikle geceleri rahatsız eder. Ağrının tarifinde de çeşitlilik olur ve kişi "bacaklarım kıpraşıyor", "gıdıklanıyor", "yanıyor", "karıncalar geziyor" gibi cümlelerle yaşadığı sıkıntıyı anlatmaya çalışır.

İki farklı Huzursuz Bacak Sendromu vardır. Primery ve Seconder HBS.

HUZURSUZ BACAK SENDROMU BELİRTİLERİ NELERDİR, NASIL TEŞHİS EDİLİR?

Belirtileri

Bacaklardaki rahatsız edici his nedeniyle bacakların hareket ettirilmesi isteği

Oturma ya da uzanma gibi inaktif durumlarda ortaya çıkar veya daha da kötüleşir.

Yürüme, germe gibi hareketlerle kısmen ya da tamamen düzelir.

Gündüz saatlerine göre akşam daha fazladır ya da sadece akşam saatlerinde ortaya çıkar.

Huzursuz bacak sendromlu bireylerde depresyon ve anksiyete bozukluklarının görülme oranı daha yüksektir.

Teşhisi

Huzursuz bacak sendromu için spesifik bir test yoktur, ancak vitamin eksiklikleri gibi diğer nedenleri tespit etmek için spesifik olmayan laboratuvar testleri kullanılır. Teşhisi doğrulamak için beş semptom kullanılır:

Genellikle hoş olmayan veya rahatsız edici duyumlarla ilişkili olan, uzuvları hareket ettirmek için güçlü bir dürtü. Genelde bu dürtünün hareketsizlik veya dinlenme sırasında başlaması veya kötüleşmesi. Bu dürtünün bacakların hareketi ile düzelmesi (en azından geçici olarak). Bu dürtünün akşamları veya geceleri kötüleşmesi. Bu semptomlara herhangi bir tıbbi veya davranışsal durum neden olmaması.

Bu semptomlar, yukarıdaki gibi önemli değildir, ancak HBS hastalarında yaygın olarak görülür:

HBS ile genetik bağlılık veya aile öyküsü

bağlılık veya aile öyküsü dopaminerjik tedaviye güçlü yanıt

gündüz veya uyku sırasında periyodik bacak hareketleri

en güçlü şekilde etkilenenler orta yaşlı veya daha yaşlı kişilerdir

diğer uyku bozuklukları da yaşanabilir

demir depolarının azalması bir risk faktörü olabilir ve değerlendirilmesi gerekir

Uluslararası Uyku Bozuklukları Derecelendirmesi (ICSD-3)'e göre, ana semptomların HBS tanısını desteklemek için bir uyku bozukluğu veya bozuklukları ile ilişkili olması gerekir.Bu derecelendirmede belirtildiği üzere, HBS semptomları kişi hareketsiz olduğunda başlamalı veya kötüleşmeli, hareket ederken rahatlatılmalı, sadece veya çoğunlukla akşamları ve geceleri gerçekleşmeli, diğer tıbbi veya davranışsal koşullar tarafından tetiklenmemeli ve kişinin yaşam kalitesini bozmalıdır. Genellikle her iki bacak da etkilenir, ancak bazı durumlarda bir asimetri olabilir.