ESENLER, İSTANBUL (Habermetre) - Huzurlu Aile Sohbetleri - Saliha Erdim Kadın, aile ve çocuk alanlarında çeşitli çalışmaları bulunan Uzman Aile Danışmanı ve Yazar Saliha Erdim, Esenlerli vatandaşlarımızla buluşmaya devam ediyor.

Eşler, ebeveynler ve çocuklar arasındaki ilişkilerin kuvvetlenmesi için önemli detayların yer alacağı Huzurlu Aile Sohbetleri, 25 Kasım Perşembe günü saat 15. 00'te Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde olacak.

SALİHA ERDİM KİMDİR? Uzman Aile Danışmanı ve Yazar Saliha Erdim, 1956 yılında Samsun'da doğdu. Uluslararası Newport Üniversitesi'nin Davranış Bilimleri Bölümü'nü bitiren Erdim, aynı bölümde yüksek lisansını tamamladı.

Erdim; Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği (KDTD)'nin süre ve içerik olarak Avrupa Davranış ve Kognitif Terapiler Birliği (European Association for Behavioural and Cognitive Therapies-EABCT) standartlarına uygun şekilde düzenlediği teorik ve uygulamalı 'Kognitif ve Davranış Terapileri Eğitimi'ni 2012 yılında bitirdi ve 'Kognitif ve Davranış Terapisti' unvanını aldı.

Çeşitli vakıflarda, derneklerde ve sosyal organizasyonlarda "çocuk ve aile" üzerine konferanslar, seminerler verdi. Medya Etik Ödülü aldı. Yeryüzü Eğitim Danışmanlık firmasının kurucu ortağı oldu ve profesyonel eğitimci-danışman kimliği ile hizmetlerine devam ediyor.

Etkinlik Türü: Sohbet

Etkinlik Tarihi: 25 Kasım 2021, Perşembe

Etkinlik Mekanı: Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi Etkinlik Saati: 15: 00

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