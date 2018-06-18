AK Parti Mardin Milletvekili ve İzmir milletvekili adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, iktidarları döneminde huzurevlerinin kapasitesini 3 kat artırdıklarını belirterek, yaşlıların ekonomik ve sosyal hayatta daha fazla yer almaları için daha güçlü adımlar atmaya devam edeceklerini söyledi.

Çankırı, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti olarak gençlere, çocuklara ve yaşlılara büyük önem verdiklerini dile getirerek, iktidarları süresince özel önem verdikleri yaşlıların refahı için pek çok uygulamayı hayata geçirdiklerini ifade etti.

Ortaya koydukları politikalarla yaşlıların yaşam kalitesini yükselttiklerine işaret eden Çankırı, şunları kaydetti:

"Yaşlıların ekonomik ve sosyal hayatta daha fazla yer almalarına ve yaşam kalitelerinin yükseltilmesine yönelik daha güçlü adımlar atmaya devam edeceğiz. 2002-2017 yılları arasında huzurevlerinin kapasitesini 3 kat artırdık. Yaşlıların sağlıklı, hayatın içinde ve aktif bir yaşam sürmeleri için Site Tipi, Avlu Tipi, Sokak Tipi Huzurevi Modeli gibi yeni mimari projeler geliştirdik. yaşlılara yönelik yerel yönetimlerin evde bakım ve gündüzlü bakım hizmetlerini desteklemek üzere Yaşlı Destek Programı başlattık."

Ceyda Bölünmez Çankırı, Türkiye genelinde 65 yaş üstü vatandaşlara, belediye otobüsleri ve özel halk otobüslerinde serbest kart uygulamasını getirdiklerini ve şehir içi ulaşımdan ücretsiz faydalanmalarını sağladıklarını da sözlerine ekledi.